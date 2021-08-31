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Доллар на межбанке рванул вверх: что происходит с курсом

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
31 августа, 12:39
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Аналитики считают, что в последний день лета на межбанк выйдут практически все клиенты, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью
Валюта снова дорожает
Валюта снова дорожает / Фото: Сегодня

Доллар на межбанке 31 августа после того, как немного снизился по официальному курсу, немного вырос в цене – до 26,85-26,88.

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Как считают аналитики Minfin, на торгах по доллару спрос начал преобладать над предложением и котировки растут.

"Учитывая фактор конца месяца, Нацбанку скорее всего придется активно присутствовать на торгах, чтобы сглаживать перекосы спроса и предложения в течение дня. И как всегда, именно его ценники и будут основным курсовым "маяком" для всего межбанка", – говорят аналитики.

Как курс доллара на межбанке изменился за месяц/Minfin

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Предположительно, некоторые компании будут закрывать на 1 сентября свои сделки по валюте в иностранными партнерами.

Как менялся курс доллара

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

Также сообщалось, что Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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