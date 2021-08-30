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Долар і євро рвонули вгору – курс НБУ

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
30 серпня, 08:29
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Національний банк України розрахував відновну вартість української валюти до долара і євро на 30 серпня
Курси євро і долара зросли
Курси євро і долара зросли / Фото: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на понеділок, 30 серпня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 26,93 грн;
  • 1 євро – 31,66 грн;
  • 1 злотий – 6,91 грн;
  • 10 російських рублів – 3,63 грн.
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У порівнянні з попереднім банківським днем курс долара злетів на 16 копійок. Євро також зросла в ціні, подорожчавши на 15 копійок. Злоті і євро подорожчали, але незначно – на 3 і 2 копійки відповідно.

Тим часом на міжбанку торги ще не відкривалися. У п'ятницю, 27 серпня, на міжбанківському валютному ринку долар і євро також пішли вгору.

  • Долар подорожчав на 13 копійок в покупці і продажу. До завершення торгів він коштував 26,96/26,98 грн (купівля/ продаж).
  • Євро подорожчав на 14 копійок в покупці і в продажу. До закриття євро торгувався на рівні 31,67/31,69 грн (купівля/ продаж).

Що відбувається з курсом долара

  • У липні гривня зміцнювалася до долара восьмий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – третій місяць поспіль – з березня 2021-го.
  • Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
  • З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

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Також повідомлялося, що Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

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