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Долар і євро покотилися вниз – курс НБУ

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші"
6 жовтня, 08:45
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 6 жовтня
НБУ встановив новий курс валют
НБУ встановив новий курс валют / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на середу, 6 жовтня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 26,42 грн;
  • 1 євро – 30,65 грн;
  • 1 злотий – 6,67 грн;
  • 10 російських рублів – 3,64 грн.

У порівнянні з попереднім банківським днем долар подешевшав на 15 копійок, а євро впав в ціні на 27 копійок. Водночас злотий також подешевшав на 10 копійок. Рублі подешевшали на 1 копійку.

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Що було з курсом долара і євро на міжбанку

  • 5 жовтня долар подешевшав на 9 копійок в покупці і продажу. До завершення торгів він коштував 26,41 /26,43 грн (купівля/продаж).
  • Євро подешевшав на 20 копійок в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 30,61/30,63 грн (купівля/продаж).

Що чекає долар у 2022 році

Глава Ради Незалежної асоціації банків України Роман Шпек вважає, що на валютному ринку буде стабільна ситуація, оскільки кілька факторів забезпечують міцну підтримку гривні.

Тим часом керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин дав менш оптимістичний прогноз. За його словами, при стандартному сценарії курс буде коливатися в межах 28,3-28,9 грн/дол., а при негативному може підскочити до 33-35 грн./дол.

Які ще прогнози щодо курсу долара дали експерти – в матеріалі.

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