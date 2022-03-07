Біржова війна триває: рубль оновив ганебний рекорд

Розповідаємо, що відбувається на лондонській біржі з валютою агресора

Що відбувається з рублем / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російський рубль на лондонській біржі впав до 139 руб/долар, а за 1 євро просять 150 "дерев'яних".

Про це повідомляє американська агенція Bloomberg.

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Тим часом російський Центробанк встановив курс 105,8 руб/долар і 115,6 руб/євро.

В обмінниках долар за такою ціною не знайдете, на валюту в Росії почався підвищений попит. У деяких обмінниках ще наприкінці лютого за 1 долар просили 250 рублів.

Щоб хоч якось утримати економіку, що падає, влада РФ ввела "податок на валюту" у розмірі 30%.

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Таку "комісію" треба платити, якщо купуєш долар на біржі. Тим часом ЄС запровадив заборону на ввезення євро до Росії.

Санкції проти Центробанку

Після розв'язання повномасштабної кровопролитної війни проти України Росія піддалася потужним санкціям західних союзників, які насамперед заблокували більшу частину міжнародних резервів Центробанку.

Це означає, що в нинішній ситуації Центробанк ніяк не зможе утримувати долар, який стрімко падає.

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Наразі РФ намагається зробити це за рахунок експортерів, яких зобов'язали продавати 80% валютної виручки.

"Сьогодні" раніше писали, як зміниться життя звичайних росіян, і розповідали, скільки робочих місць уже втратила країна-агресор.