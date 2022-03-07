Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 ☢ Атака на ЗАЕС 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Біржова війна триває: рубль оновив ганебний рекорд

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 березня, 10:51
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, що відбувається на лондонській біржі з валютою агресора
Що відбувається з рублем
Що відбувається з рублем / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російський рубль на лондонській біржі впав до 139 руб/долар, а за 1 євро просять 150 "дерев'яних".

Про це повідомляє американська агенція Bloomberg.

Реклама

Тим часом російський Центробанк встановив курс 105,8 руб/долар і 115,6 руб/євро.

В обмінниках долар за такою ціною не знайдете, на валюту в Росії почався підвищений попит. У деяких обмінниках ще наприкінці лютого за 1 долар просили 250 рублів.

Щоб хоч якось утримати економіку, що падає, влада РФ ввела "податок на валюту" у розмірі 30%.

Реклама

Таку "комісію" треба платити, якщо купуєш долар на біржі. Тим часом ЄС запровадив заборону на ввезення євро до Росії.

Санкції проти Центробанку

Після розв'язання повномасштабної кровопролитної війни проти України Росія піддалася потужним санкціям західних союзників, які насамперед заблокували більшу частину міжнародних резервів Центробанку.

Це означає, що в нинішній ситуації Центробанк ніяк не зможе утримувати долар, який стрімко падає.

Реклама

Наразі РФ намагається зробити це за рахунок експортерів, яких зобов'язали продавати 80% валютної виручки.

"Сьогодні" раніше писали, як зміниться життя звичайних росіян, і розповідали, скільки робочих місць уже втратила країна-агресор.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Ціни на газ побили історичний рекорд. Як РФ заробляє на європейцях Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич "Україна бореться не лише за себе, а й за те, щоб війни не було у європейських столицях" — Ляшко Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Євгенія Пласконь Як поповнити рахунок на мобільному без інтернету – інструкція Євгенія Пласконь · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Цитата дня

Деградація економіки РФ почалася ще за молодого Путіна. Нині ж ця деградація завдяки гігантській корупції вилізе через звичайні життєві проблеми.

Цитата на segodnya.ua
Ерік Найман, економіст
Що буде далі?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38212.29

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2536.12

Litecoin (LTC)

99.94

Ripple (XRP)

0.74

Купити криптовалюту
Наші янголи-охоронці

Прийняв вогонь на себе. Підполковник Вагоровський Едуард Миколайович. Загинув, виводячи нашу авіацію з-під ракетного удару. Дав можливість іншим льотчикам піднятися у повітря. Герой України (посмертно).

Герої не вмирають!
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
На зв'язку
Мобільні оператори змінюють умови
Що потрібно знати
Історії звитяг
Капітан запасу Сергій Чижиков, мобілізований з Укрпошти, збив російський літак, який бомбив Чернігів. Новітній Су-35 (вартість - $50 млн) було знищено поштарем-ракетником за допомогою ПЗРК «Ігла-1». Точна доставка “бандеролі” - пишаємось!
Слава Україні!
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як підтримати армію

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти