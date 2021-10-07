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"Жовті" COVID-сертифікати з'явились у "Дії" на Android: як згенерувати документ

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
7 жовтня, 14:20
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Такий сертифікат буде доступний після першої дози вакцини і діятиме 120 днів
Користувачі смартфонів на Android можуть у "Дії" за декілька хвилин отримати документ про вакцинацію
Користувачі смартфонів на Android можуть у "Дії" за декілька хвилин отримати документ про вакцинацію / Фото: Колаж: Сьогодні

Для користувачів смартфонів на Android стали доступні "жовті" COVID-сертифікати, які можна отримати вже після першого щеплення.

Про це йдеться у відеоінструкції від "Дії".

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Як згенерувати "жовтий" сертифікат:

  • оновити додаток до останньої версії в Google Play;
  • натиснути "Послуги" – "COVID-сертифікати" – "Отримати сертифікат";
  • підписати згоду на передачу ваших даних "Дія. Підписом".

Згенерувати Дія.Підпис просто. Потрібно на однотонному тлі та із яскравим освітленням навести камеру телефона на обличчя та виконувати вказівки додатку. Треба буде нахилити голову чи покрутити обличчям, щоб система змогла перевірити фото із біометрією в реєстрі.

Після того, як "Дія" знайде інформацію про вакцинацію в реєстрах, сертифікат відразу підтягнеться в додаток.

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Зазначимо, що "жовтий" COVID-сертифікат буде доступний після першої дози вакцини і діятиме 120 днів. ПІсля прививки другою дозою потрібно повторити процедуру авторизації – сертифікат оновиться.

Поліція почне перевіряти COVID-сертифікати

Раніше ми повідомляли, що Національна поліція і Мінціфри розробили спеціальне програмне забезпечення для поліції, щоб вони могли швидко перевіряти COVID-сертифікати в "Дія" або сканувати паперові документи. Перевірка здійснюватиметься за допомогою поліцейського планшета.

"Кожен сертифікат та довідка має QR-код, який підтверджує достовірність медичного документа. І компетентні органи мають право перевіряти їхню чинність – це Держпродспоживслужба, органи місцевої влади тощо. І Національна поліція також є в цьому списку, хоча й не визначена відповідальною в цьому процесі", – сказав Ігор Клименко.

Тому фахівці Нацполіції спільно з Міністерством цифрової трансформації розробили програмне забезпечення для поліцейських планшетів. Це дозволить правоохоронцям швидко і безперебійно перевірити сертифікат в "Дія" або сканувати для перевірки паперовий його варіант.

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Клименко також додав, що перевірка COVID-сертифікату буде схожа на те, як зараз перевіряють водійські посвідчення.

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