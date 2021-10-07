"Желтые" COVID-сертификаты появились в "Дії" на Android: как сгенерировать документ

Такой сертификат будет доступен после первой дозы вакцины и будет действовать 120 дней

Пользователи смартфонов на Android могут в "Дії" за несколько минут получить документ о вакцинации / Фото: Коллаж: Сегодня

Для пользователей смартфонов на Android стали доступны "желтые" COVID-сертификаты, которые можно получить уже после первой прививки.

Об этом говорится в видеоинструкции от "Дії".

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Как сгенерировать "желтый" сертификат:

обновить приложение до последней версии в Google Play;

нажать "Услуги" – "COVID-сертификаты" – "Получить сертификат";

подписать согласие на передачу ваших данных "Дія Підписом".

Сгенерировать "Дія Підпис" просто. Нужно на однотонном фоне и с ярким освещением навести камеру телефона на лицо и выполнять указания приложения. Надо будет наклонить голову или покрутить лицом, чтобы система смогла сверить фото с биометрией в реестре.

После того, как "Дія" найдет информацию о вакцинации в реестрах, сертификат сразу подтянется в приложение.

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Отметим, что "желтый" COVID-сертификат будет доступен после первой дозы вакцины и будет действовать 120 дней. После прививки второй дозой нужно повторить процедуру авторизации – сертификат обновится.

Полиция начнет проверять COVID-сертификаты

Ранее мы сообщали, что Национальная полиция и Минцифры разработали специальное программное обеспечение для полиции, чтобы они могли быстро проверять COVID-сертификаты в "Дія" или сканировать бумажные документы. Проверка будет осуществляться при помощи полицейского планшета.

"Каждый сертификат и справка должна содержать QR-код, который подтверждает достоверность медицинского документа. И компетентные органы имеют право проверять их действительность – это Госпродпотребслужба, органы местной власти и др. И Национальная полиция также есть в этом списке, хотя и не определена ответственной в этом процессе",– сказал Игорь Клименко.

Поэтому специалисты Нацполиции совместно с Министерством цифровой трансформации разработали программное обеспечение для полицейских планшетов. Это позволит правоохранителям быстро и бесперебойно проверить сертификат в "Дія" или сканировать для проверки бумажный его вариант.

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Клименко также добавил, что проверка COVID-сертификата будет подобна тому, как сейчас проверяют водительские удостоверения.

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