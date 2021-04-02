Зеленський влаштував прочухан митниці: звільнені 125 митників

Після того, як президент Володимир Зеленський оголосив про масштабні звільнення українських митників, стало відомо про скорочення 125 співробітників відомства.

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Про це повідомила прес-служба Державної митної служби.

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Зазначається, що їх звільнили в рамках боротьби з контрабандою листом від Управління внутрішньої безпеки ДСТУ.

Заходи торкнулися переважно західного регіону. Зокрема, були відсторонені:

46 працівників Галицької митниці;

23 працівника Волинської митниці;

23 працівника Закарпатської митниці;

22 працівника Одеської митниці;

8 працівників Київської митниці;

3 працівника Буковинської митниці.

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Серед них опинилися й 17 керівників митниць і митних постів.

Нагадаємо, що раніше цього самого дня президент оголосив про санкції щодо десяти "баронів контрабанди". До них увійшли особи з Одеси, Львова, Закарпаття та Чернівецької області.

Нагадаємо, що торік митна служба півроку знаходилася в "обезголовленому" стані – після звільнення Максима Нефьодова в квітні, заміну йому знайшли лише в листопаді. Його місце зайняв генеральний директор міжнародного аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін.

Також минулого року Національна рада реформ розробила концепцію реформування митниці, яка мала відійти від бюрократичних процедур і стати зручним сервісом для бізнесу.

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