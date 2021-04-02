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Зеленський влаштував прочухан митниці: звільнені 125 митників

2 квітня, 22:58

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Серед відсторонених – 17 керівників митниць і митних постів

Після того, як президент Володимир Зеленський оголосив про масштабні звільнення українських митників, стало відомо про скорочення 125 співробітників відомства.

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Про це повідомила прес-служба Державної митної служби.

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Зазначається, що їх звільнили в рамках боротьби з контрабандою листом від Управління внутрішньої безпеки ДСТУ.

Заходи торкнулися переважно західного регіону. Зокрема, були відсторонені:

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  • 46 працівників Галицької митниці;
  • 23 працівника Волинської митниці;
  • 23 працівника Закарпатської митниці;
  • 22 працівника Одеської митниці;
  • 8 працівників Київської митниці;
  • 3 працівника Буковинської митниці.
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Серед них опинилися й 17 керівників митниць і митних постів.

Нагадаємо, що раніше цього самого дня президент оголосив про санкції щодо десяти "баронів контрабанди". До них увійшли особи з Одеси, Львова, Закарпаття та Чернівецької області.

Нагадаємо, що торік митна служба півроку знаходилася в "обезголовленому" стані – після звільнення Максима Нефьодова в квітні, заміну йому знайшли лише в листопаді. Його місце зайняв генеральний директор міжнародного аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін.

Також минулого року Національна рада реформ розробила концепцію реформування митниці, яка мала відійти від бюрократичних процедур і стати зручним сервісом для бізнесу.

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корупція контрабанда митниця митники Государственная таможенная служба

Джерело: Сьогодні

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