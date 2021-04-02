Зеленський влаштував прочухан митниці: звільнені 125 митників

Після того, як президент Володимир Зеленський оголосив про масштабні звільнення українських митників, стало відомо про скорочення 125 співробітників відомства.
Про це повідомила прес-служба Державної митної служби.
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Зазначається, що їх звільнили в рамках боротьби з контрабандою листом від Управління внутрішньої безпеки ДСТУ.
Заходи торкнулися переважно західного регіону. Зокрема, були відсторонені:
- 46 працівників Галицької митниці;
- 23 працівника Волинської митниці;
- 23 працівника Закарпатської митниці;
- 22 працівника Одеської митниці;
- 8 працівників Київської митниці;
- 3 працівника Буковинської митниці.
Серед них опинилися й 17 керівників митниць і митних постів.
Нагадаємо, що раніше цього самого дня президент оголосив про санкції щодо десяти "баронів контрабанди". До них увійшли особи з Одеси, Львова, Закарпаття та Чернівецької області.
Нагадаємо, що торік митна служба півроку знаходилася в "обезголовленому" стані – після звільнення Максима Нефьодова в квітні, заміну йому знайшли лише в листопаді. Його місце зайняв генеральний директор міжнародного аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін.
Також минулого року Національна рада реформ розробила концепцію реформування митниці, яка мала відійти від бюрократичних процедур і стати зручним сервісом для бізнесу.
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