Українська
$ 27,83
32,7
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Зеленский устроил встряску таможне: уволены 125 таможенников

2 апреля, 22:58

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Среди отстраненных – 17 руководителей таможен и таможенных постов

После того, как президент Владимир Зеленский объявил о масштабных увольнениях украинских таможенников, стало известно о сокращении 125 сотрудников ведомства.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы.

Читайте также: Зеленский: Контрабанда отправила таможню в нокаут – недосчитались 13 миллиардов

Отмечается, что их уволили в рамках борьбы с контрабандой после письма Управления внутренней безопасности ГСТУ.

Меры коснулись преимущественно западного региона. В частности, были отстранены:

В тренде
Доллар вырос в цене после недельного укрепления гривни
  • 46 работников Галицкой таможни;
  • 23 работника Волынской таможни;
  • 23 работника Закарпатской таможни;
  • 22 работника Одесской таможни;
  • 8 работников Киевской таможни;
  • 3 работника Буковинской таможни.
Реклама

Среди них оказались и 17 руководителей таможен и таможенных постов.

Напомним, что ранее в этот же день президент объявил о санкциях в отношении десяти "баронов контрабанды". В их число вошли лица из Одессы, Львова, Закарпатья и Черновицкой области.

Напомним, что в прошлом году таможенная служба полгода находилась в "обезглавленном" состоянии – после увольнения Максима Нефьодова в апреле, замену ему нашли лишь в ноябре. Его место занял генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин.

Также в прошлом году Национальный совет реформ разработал концепцию реформирования таможни, которая должна была отойти от бюрократических процедур и стать удобным сервисом для бизнеса.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

коррупция контрабанда таможня таможенники Государственная таможенная служба

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Конец деньгам под матрасом – украинцев заставят отнести сбережения в банк
Конец деньгам под матрасом – украинцев заставят отнести сбережения в банкЭкономика
Рынок топлива: цены остановились, но в апреле нас ждут новые проблемы
Рынок топлива: цены остановились, но в апреле нас ждут новые проблемыЭкономика
Доллар резко подорожал – значит ли это, что стабильность закончилась
Доллар резко подорожал – значит ли это, что стабильность закончиласьЭкономика
Курс доллара в апреле: эксперты меняют прогноз
Курс доллара в апреле: эксперты меняют прогнозЭкономика
Электронная прописка и повышение пенсионного возраста – что изменилось с 1 апреля
Электронная прописка и повышение пенсионного возраста – что изменилось с 1 апреляУкраина
АМКУ оштрафовал группу
АМКУ оштрафовал группу "Приват" на 4,7 млрд грн: сеть АЗС "химичила" с ценой бензинаЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять