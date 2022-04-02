Залякати не вдасться! Чи переживе Україна наступний опалювальний сезон

Розповідаємо, що робити Україні в той час, коли Росія лякає Європу газовим вентилем, та де шукати паливо для закачування

Україна має кілька варіантів, як підготуватись до опалювального сезону / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Опалювальний сезон в Україні фактично закінчився. Наразі газовики починають підготовку підземних газосховищ до нового сезону закачування палива. При цьому постає питання, де Україні брати газ для наступного опалювального сезону. Адже ціни на нього залишаються високими, а в Європі взагалі може виникнути його дефіцит через шантаж з боку Росії.

"Сьогодні" з експертами обговорили перспективи того, як нам пережити наступний опалювальний сезон.

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Газовий баланс

До війни Україна в середньому видобувала близько 20 млрд кубометрів газу, а споживала близько 27 млрд кубометрів. Тобто у середньому країні потрібно було імпортувати близько 7 млрд кубометрів палива.

І з кожним роком споживання цього виду палива знижувалося. Наприклад, за минулий рік наша країна спромоглася зменшити споживання газу на 6,6%. Швидше за все, цього року економія буде ще більшою. Але все одно якусь кількість палива нам доведеться закуповувати.

Зрозуміло, що наступного опалювального сезону через величезну кількість зруйнованих будинків на сході України споживання газу населенням скоротиться. Крім того, з майже чотирьох мільйонів українських біженців, які виїхали в ЄС, як мінімум третина з них залишиться поки що в Європі. Такі прогнози дають багато експертів.

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Також, швидше за все, хімічні підприємства, які виробляють добрива, через високі ціни на паливо не відновлять виробництво, а отже, споживання ще більше знизиться.

На жаль, через війну знижується не лише споживання, а й видобуток газу в Україні. Справа в тому, що більша частина вітчизняних родовищ знаходиться у Харківській та Полтавській областях. А там через бойові дії видобуток знижується.

"Наразі видобуток впав приблизно на 15% по країні. Це якщо брати разом "Укргазвидобування" та приватні компанії", – заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Якщо війна закінчиться найближчим часом, то швидше за все падіння видобутку буде мінімальним. Але є ризик окупації цих областей, і тоді зовсім не зрозуміло, скільки газу фізично добуватиме Україна.

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Де брати газ

Україна пропонує Європі, яка має намір скорочувати споживання російського газу, робити це не за рахунок України, а за рахунок санкцій проти "Північного потоку". Ідея полягає в тому, щоб збільшити прокачування через нашу ГТС, зібрати більше грошей за транзит і купити на них більше газу.

Європа скорочуватиме споживання російського газу, ми пропонуємо, щоб це почалося зі скорочення через "Північний потік-1". Тому що нам зараз транзит потрібен для того, щоби гарантувати працездатність нашої газотранспортної системи, — сказав генеральний директор компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

Окрім того, це може стати своєрідним захистом української труби від агресорів.

Деякі експерти пропонують скористатися ситуацією, що склалася на світових ринках, і, по суті, змінювати газ на зерно, яке цього року ризикує стати таким же дорогим, як і паливо.

Найближчим часом у Північній Африці спостерігатиметься найгостріший дефіцит зерна. Наша посівна під загрозою, але є резерв зерна. З урахуванням зростання динаміки зростання цін на зерно ми можемо запропонувати Єгипту бартерний обмін з розрахунку 1:1, тобто одна тонна зерна на одну тисячу кубічних метрів природного газу, — каже економіст Олексій Кущ.

За словами експерта, цей газ необов'язково фізично постачати до України. Адже терміналів щодо прийому зрідженого газу у нас немає.

Можна домовитися про так званий віртуальний реверс: Єгипет транспортує ЗПГ, наприклад, до Італії, і це постачання зараховується як виконання газового контракту "Газпромом" або трейдерами, які працюють із російським газом. А Україна відбирає фізичні обсяги зі своєї ГТС на східному кордоні із відображенням даних обліку на західному, – каже Олексій Кущ.

За його словами, наша ГТС може брати приблизно 5–6 млрд куб. м газу навіть у режимі реального реверсу.

Раніше ми писали, як ворог знищує нафтобази та прогнозували, що буде з ринком палива в Україні. Ми також розповідали про те, як у Німеччині обшукали офіси російського "Газпрому".