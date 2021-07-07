Заплатити доведеться українцям. Кабмін підготував новий податок для водоканалів

У першому читанні нардепи вже прийняли закон, який змусить водоканали платити більше за брудні стічні води

/ Фото: Урядовий портал

Уряд хоче змусити водоканали зі старими каналізаційними системами віддавати більше в бюджет. Адже вони нечистоти зливають у річки. Що брудніші викиди, то дорожче це коштуватиме комунальникам.

В Україні півтисячі підприємств-забруднювачів. Більшість – комунальні.

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Через їхню роботу повноводні кришталево чисті ріки перетворюються на болота. Дніпро, з якого п'ють воду вісім з десяти людей в Україні, вже на межі катастрофи. Вода з наших кранів отрутою вже повертається в ту ж річку.

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Законопроект №5600 про підвищення податків на викиди в першому читанні вже прийняли народні депутати. Що більше брудну воду скидаєш, то більше податку платиш.

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Так само будуть рости суми в наших платіжках. Тому новий податок водоканали закладуть у тариф на воду.

Раніше повідомлялося, що в Києві реконструюють каналізацію, що відводить стічні води з Оболоні.