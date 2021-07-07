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Заплатить придется украинцам. Кабмин подготовил новый налог для водоканалов

7 июля 2021 6:40

Денис Беспалов Денис Беспалов

В первом чтении нардепы уже приняли закон, который заставит водоканалы платить больше за грязные сточные воды

/ Фото: Урядовий портал

Правительство хочет заставить водоканалы со старыми канализационными системами отдавать больше в бюджет. Ведь они нечистоты сливают в реки. Чем грязнее выбросы, тем дороже это будет стоить коммунальщикам.

В Украине полтысячи предприятий-загрязнителей. Большинство – коммунальные.

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Из-за их работы полноводные кристально чистые реки превращаются в болота. Днепр, из которого пьют воду восемь из десяти человек в Украине, уже на грани катастрофы. Вода из наших кранов ядом уже возвращается в ту же реку.

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Законопроект №5600 о повышении налогов на выбросы в первом чтении уже приняли народные депутаты. Чем более грязную воду сбрасываешь, тем больше налога платишь.

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Так же будут расти суммы в наших платежках. Потому новый налог водоканалы заложат в тариф на воду.

Ранее сообщалось, что в Киеве реконструируют канализацию, отводящую сточные воды с Оболони.

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