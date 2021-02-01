Яценюк: Відновлення імпорту електроенергії з РФ – злочин проти безпеки і незалежності

Відновлення імпорту електроенергії з Росії – це злочин проти безпеки і незалежності України. Якщо влада не захищає нашу безпеку і незалежність, їх захистить народ, тому хибні рішення треба негайно виправити.

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Про це лідер партії "Народний фронт", прем’єр-міністр (2014-2016) Арсеній Яценюк заявив на своїй сторінці у Facebook.

На його переконання, за такими рішеннями стоїть "не економіка, а політика і вузькі комерційні інтереси".

Це також підрив міжнародних позицій України, підкреслив він: "Який сенс європейцям прислухатися до вимог України і відмовлятися від "Північного потоку – 2", якщо нинішня влада сама спростовує свої аргументи?"

"А все це разом – ціна популізму, некомпетентності і профанації політики. Це саме та ціна, яку українське суспільство сплачує за політичну легковірність", – наголосив лідер НФ.

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За цими процесами можна легко розпізнати цілісну зовнішню логіку, підкреслив Яценюк: "Україну знову намагаються задушити газом російського "Газпрому". Щоб шантажувати і грабувати".

"Перед цим пробували виторгувати подачу води в окупований Крим. Щоб полегшити життя окупантам і забрати півострів назавжди. А перед цим придумали провести на Донбасі вибори під дулами російських автоматів. Щоб закріпити в Україні цілу мережу легітимізованих російських ставлеників", – нагадав він.

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Яценюк підкреслив, що мета цього – встановити над Україною контроль: "А для того, щоб відволікти від себе увагу, дружно закричали з усіх московських каналів, що Україною керує Вашингтон. Саме Вашингтон, можна подумати, наказує приймати рішення в інтересах Кремля".

"Мені здається, що настав час нагадати владі відоме правило, вже не раз перевірене в Україні. Якщо влада не захищає нашу безпеку і незалежність, нашу безпеку і незалежність захистить народ. Всупереч владі", – підкреслив лідер НФ.

"Не треба випробовувати волю народу. Хибні рішення треба негайно виправити", – наголосив Яценюк.

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Нагадаємо, раніше Яценюк заявив, що загроза віялових відключень виникла через згубний імпорт електроенергії з Росії.

Яценюк також вимагав, щоб влада закрила імпорт електроенергії з РФ і Білорусі не на час карантину, а повністю.

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