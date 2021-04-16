"Я в парламенті не дам цю історію зупинити. Ти можеш допомогти, щоб дорога була короткою", – "слуга народу" Семінський кримінальному авторитету Мельнику

"Цензор.Нет" опублікував фрагменти запису, зробленого СБУ в жовтні 2020 року, на якому нардеп Олег Семінський домовляється з обвинуваченим у його викраденні кримінальним авторитетом Андрієм Мельником про те, як разом будуть "віджимати" у ексміністра транспорту Рудьковського акції найбільшої газодобувної компанії "Нафтогазвидобування".

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Із розшифровки фрагментів переговорів видно, що нардеп Семінський обіцяє своєму співрозмовнику "не дати зупинити цю історію в парламенті" і заявляє, що розраховує на його участь – "щоб ця дорога не була довгою, а була дуже короткою".

Семінський також ділиться з Мельником тим, що протягом останніх п'яти років він зі свого боку також вів роботу з присвоєння акцій "Нафтогазвидобування" – а саме: "суд, нормально я їм подякував ... Машини зробив".

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За даними "Цензор.Нет", запис зроблено ГУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ за дорученням прокурора Офісу генпрокурора Д. Кривов'яза і з санкції слідчого судді Київського апеляційного суду Миколюка О.В. у рамах стеження за А. Мельником.

Народний депутат "Слуги народу" Олег Семінський неодноразово заявляв про його викрадення у 2012 році, звинувачуючи в замовленні злочину ексміністра транспорту Миколу Рудьковського. На цей момент Семінський претендує на частку в бізнесі сім'ї Рудьковського вартістю 150 млн дол. Мова йде про найбільшу приватну газодобувну компанію України "Нафтогазвидобування", в якій діючий нардеп від "Слуги народу" Семінський колись працював директором, пише "РБК-Україна".

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