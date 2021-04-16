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"Я в парламенте не дам эту историю остановить. Ты можешь помочь, чтобы дорога была короткой", – "слуга народа" Семинский криминальному авторитету Мельнику

16 апреля, 16:55

Ирина Ненько Ирина Ненько

О чем нардеп договаривался с криминальным авторитетом

"Цензор.Нет" опубликовал фрагменты записи, сделанной СБУ в октябре 2020 года, на которой нардеп Олег Семинский договаривается с обвиняемым в его похищении криминальным авторитетом Андреем Мельником о том, как вместе будут "отжимать" у экс-министра транспорта Рудьковского акции крупнейшей газодобывающей компании "Нефтегаздобыча".

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Из расшифровки фрагментов переговоров видно, что нардеп Семинский обещает своему собеседнику "не дать остановить эту историю в парламенте" и заявляет, что рассчитывает на его участие – "чтобы эта дорога не была длинной, а была очень короткой".

Семинский также делится с Мельником тем, что на протяжении последних пяти лет он со своей стороны также вел работу по присвоению акций "Нефтегаздобычи" – а именно: "суд, нормально я их поблагодарил… Машины сделал".

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По данным "Цензор.Нет", запись сделана ГУ по борьбе коррупцией и организованной преступностью СБУ по поручению прокурора Офиса генпрокурора Д. Кривовяза и с санкции следственного судьи Киевского апелляционного суда Миколюка О.В. в рамках слежки за А. Мельником.

Народный депутат "Слуги народа" Олег Семинский неоднократно заявлял о его похищении в 2012 году, обвиняя в заказе преступления экс-министра транспорта Николая Рудьковского. На данный момент Семинский претендует на долю в бизнесе семьи Рудьковского стоимостью 150 млн долл. Речь идет о крупнейшей частной газодобывающей компании Украины "Нефтегаздобыча", в которой действующий нардеп от "Слуги народа" Семинский когда-то работал директором, пишет "РБК-Украина".

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СБУ записи семинский Нефтегаздобыча
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