Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Арешт Шарія ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Час підтискає! Росія поспіхом продає частину танкерів

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 травня, 14:44
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Декілька судів Радкомфлоту вже продано — частину з них купила компанія з управління судами Koban Shipping
Росія позбавляється танкерів
Росія позбавляється танкерів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російська судноплавна компанія "Совкомфлот" намагається продати близько третини свого флоту.

Про це пише видання видання Lloyd's List .

Реклама

Зокрема, росіяни виставили на продаж 40 судів із 121, що знаходяться у власності компанії.

У Радкомфлоті російським журналістам підтвердили цю інформацію, щоправда, частково.

"До продажу на ринку пропонується віковий тоннаж, а також судна, експлуатація яких не доцільна через введені щодо російського торговельного флоту обмеження", – розповіла прессекретар Совкомфлоту Ганна Дубик.

Реклама

Зазначається, що банки ЄС та Великобританії, в рамках санкцій проти Росії за війну в Україні, мають припинити всі операції із Радкомфлотом після 15 травня.

До цього компанія має погасити невиплачені кредити, тому росіяни і продають суду.

До речі, спеціалізація Радкомфлоту – транспортування зрідженого газу, нафти та нафтопродуктів. Компанія є одним з найбільших операторів танкерного флоту у світі.

Реклама

РФ залишає ієровий нафтогазовий гігант Shell

Компанія хоче продати свій автозаправний бізнес в Росії. Переговори із потенційними покупцями вже ведуться.

Shell готова віддати свої заправки за умови, що працівникам збережуть зарплати до кінця 2022 року. Найімовірніше, мережу АЗС придбає "Лукойл", хоча офіційно в компанії цього поки що не підтвердили.

Раніше ми розповідали, хто має намір викупити частку Shell у нафтогазовому проекті "Сахалін-2", і писали, в скільки мільярдів доларів Shell обійдеться вихід із РФ.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
13,7%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,86 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Всередині світу Зеленського
Як вам нова обкладинка Time?
Грошове питання
Що буде із цінами на бензин?
Дізнатися

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Житло
Продаж та купівля квартир під час війни
Що змінилося?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

35921.74

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2686.1

Litecoin (LTC)

95.49

Ripple (XRP)

0.6

Валюта
Як заробляти у доларах?
Три способи
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
36,00
40,59
30,00
-
36,09
40,65
31,37
-
-
42,68
-
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
30,98
-
36,04
40,65
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти