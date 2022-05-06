Время поджимает! Россия в спешке продаёт часть танкеров

Несколько судов Совкомфлота уже проданы — часть из них купила компания по управлению судами Koban Shipping

Россия избавляется от танкеров / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российская судоходная компания "Совкомфлот" пытается продать около трети своего флота.

Об этом пишет издание издания Lloyd's List.

Реклама

В частности, россияне выставили на продажу 40 судов из 121, находящихся в собственности компании.

В Совкомфлоте российским журналистам подтвердили эту информацию, правда, частично.

"К продаже на рынке предлагается возрастной тоннаж, а также суда, эксплуатация которых не целесообразна из-за введенных в отношении российского торгового флота ограничений", – рассказала пресс-секретарь Совкомфлота Анна Дубик.

Реклама

Отмечается, что банки ЕС и Великобритании, в рамках санкций против России за войну в Украине, должны прекратить все операции с Совкомфлотом после 15 мая.

К этому числу компания должна погасить невыплаченные кредиты, по этой причине россияне и продают суда.

К слову, специализация Совкомфлота — транспортировка сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов. Компания является одной из крупнейших операторов танкерного флота в мире.

Реклама

РФ покидает иировой нефтегазовый гигант Shell

Компания хочет продать свой автозаправочный бизнес в России. Переговоры с потенциальными покупателями уже ведутся.

Shell готова отдать свои заправки при условии, что работникам сохранят зарплаты к концу 2022 года. Вероятнее всего, сеть АЗС приобретет "Лукойл", хотя официально в компании этого пока не подтвердили.

Раньше мы рассказывали, кто намерен выкупить долю Shell в нефтегазовом проекте "Сахалин-2", и писали, в сколько миллиардов долларов Shell обойдется выход из РФ.