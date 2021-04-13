Влада порахувало переселенців з Криму та Донбасу: куди втікали частіше за все (карта)

Виявилося, що з півтора мільйона вимушених переселенців працездатною є лише кожна четверта людина

В Україні органами державної влади взято на облік 1 464 628 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим.

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Про це з посиланням на дані Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб повідомляє офіційний сайт Міністерства соціальної політики.

Із загального числа у 1 464 628 переселенців було:

сімейних осіб – 1 189 039;

діти до 18 років – 195 224;

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особи працездатного віку – 391 633;

особи з інвалідністю – 51 498.

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Станом на 13 квітня 2021 року, найбільше переселенців проживало у Донецькій області – майже 513 тисяч чоловік. На Луганщині – 283 тисячі. У сусідній з Донбасом Харківській області – 136 тисяч. На Дніпропетровщині, де знаходиться т.зв. Західний Донбас – ще 72 тисячі. До Запорізької області переселилися 56 тисяч чоловік.

Сайт "Сьогодні" писав, що вересні 2019 року було взято на облік 1 405 184 переселенці, тобто на 60 тисяч менше.

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Нагадаємо, у вересні 2017 Верховна Рада 317 голосами ухвалила законопроєкт № 3103, який звільнив внутрішньо переміщених осіб від сплати туристичного збору.

А у грудні 2019 президент Володимир Зеленський схвалив внесення змін до закону "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" про особливості оформлення документів переселенців, що засвідчують особу і підтверджують громадянство України.

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