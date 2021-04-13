Влада порахувало переселенців з Криму та Донбасу: куди втікали частіше за все (карта)

В Україні органами державної влади взято на облік 1 464 628 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим.
Про це з посиланням на дані Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб повідомляє офіційний сайт Міністерства соціальної політики.
Із загального числа у 1 464 628 переселенців було:
сімейних осіб – 1 189 039;
діти до 18 років – 195 224;
особи працездатного віку – 391 633;
особи з інвалідністю – 51 498.
Станом на 13 квітня 2021 року, найбільше переселенців проживало у Донецькій області – майже 513 тисяч чоловік. На Луганщині – 283 тисячі. У сусідній з Донбасом Харківській області – 136 тисяч. На Дніпропетровщині, де знаходиться т.зв. Західний Донбас – ще 72 тисячі. До Запорізької області переселилися 56 тисяч чоловік.
Сайт "Сьогодні" писав, що вересні 2019 року було взято на облік 1 405 184 переселенці, тобто на 60 тисяч менше.
Нагадаємо, у вересні 2017 Верховна Рада 317 голосами ухвалила законопроєкт № 3103, який звільнив внутрішньо переміщених осіб від сплати туристичного збору.
А у грудні 2019 президент Володимир Зеленський схвалив внесення змін до закону "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" про особливості оформлення документів переселенців, що засвідчують особу і підтверджують громадянство України.
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