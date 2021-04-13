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Власти посчитали переселенцев из Крыма и Донбасса: куда бежали чаще всего (карта)

13 апреля, 20:50

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Оказалось, что из полутора миллиона вынужденных переселенцев работоспособным является только каждый четвертый человек

В Украине органы государственной власти взяли на учет 1 464 628 переселенцев со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

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Об этом со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах сообщает официальный сайт Министерства социальной политики.

Из общего числа в 1 464 628 переселенцев было:

семейных лиц – 1 189 039;

дети до 18 лет – 195 224;

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лица трудоспособного возраста – 391 633;

лица с инвалидностью – 51 498.

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По состоянию на 13 апреля 2021, больше всего переселенцев проживало в Донецкой области – почти 513 тысяч человек. На Луганщине – 283 тысяч. В соседней с Донбассом Харьковской области – 136 тысяч. На Днепропетровщине, где находится т.н. Западный Донбасс – еще 72 тысячи . В Запорожскую область переселились 56 тысяч человек.

Сайт "Сегодня" писал, что сентябре 2019 было взято на учет 1 405 184 переселенца, т.е. на 60 тысяч меньше.

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Напомним, в сентябре 2017 Верховная Рада 317 голосами приняла законопроект № 3103, который освободил внутренне перемещенных человек от уплаты туристического сбора.

А в декабре 2019 президент Владимир Зеленский одобрил внесение изменений в закон "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" об особенностях оформления документов переселенцев, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины.

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Крым Донбасс переселенцы беженцы переселенцы с востока Министерство социальной политики Беженцы с Востока

Источник: Сегодня

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