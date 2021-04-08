Володимир Жмак подав позов із вимогою визнати незаконним його звільнення

Ексголова правління УЗ Володимир Жмак 31 березня подав позов до Господарського суду Києва до Кабінету міністрів і "Укрзалізниці" з вимогою визнати незаконними рішення наглядової ради УЗ і розпорядження уряду про його звільнення з компанії. Про це свідчать дані з Єдиного державного реєстру судових рішень та онлайн-ресурсу "Судова влада України", повідомляє "Obozrevatel".

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Також Володимир Жмак зажадав визнати незаконним розпорядження Кабміну про призначення т. в.о. голови правління УЗ Івана Юрика.

Поки що невідомо, коли саме відбудеться розгляд позову по суті.

Нагадаємо, 17 березня наглядова рада "Укрзалізниці" вкрай раптово і невмотивовано переконала Кабінет міністрів звільнити голову правління компанії Володимира Жмака. Топменеджер працював на посаді трохи більше пів року. За цей час компанія ліквідувала дефіцит локомотивної тяги, наростила частку УЗ в перевезеннях на ринку з 19% до 24%, доходи компанії збільшилися за рахунок зростання завантаження її вагонного парку.

Як відомо, "Укрзалізниця" в межах реформування структури компаній заявила про створення окремої бізнес-вертикалі вантажних перевезень, використовуючи досвід розвинених країн світу. Відповідне рішення підтримало Міністерство інфраструктури. Однак несподівано його заблокувала наглядова рада компанії. Водночас глава наглядової ради Шевки Анджунер фігурує в пояснювальній записці в створеній Верховною Радою України ТСК як один із винуватців критичного фінансового становища компанії.

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Раніше експерт ринку, член комітету з логістики Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) Юрій Щуклін висловив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", що факт звільнення Володимира Жмака з посади голови АТ "Укрзалізниця" (УЗ), а також мета його звільнення і, особливо , метод, яким це було досягнуто, може негативно вплинути на ринок.

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