Владимир Жмак подал иск с требованием признать незаконным его увольнение

Экс-председатель правления УЗ Владимир Жмак 31 марта подал иск в Хозяйственный суд Киева к Кабинету министров и "Укрзализнице" с требованием признать незаконными решение набсовета УЗ и распоряжение правительства о его увольнении из компании. Об этом свидетельствуют данные из Единого государственного реестра судебных решений и онлайн-ресурса "Судова влада України", сообщает "Obozrevatel".

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Также Владимир Жмак потребовал признать незаконным распоряжение Кабмина о назначении и.о. председателя правления УЗ Ивана Юрыка.

Пока что неизвестно, когда именно состоится рассмотрение иска по существу.

Напомним, 17 марта наблюдательный совет "Укрзализници" крайне быстро и немотивированно убедил Кабинет министров уволить председателя правления компании Владимира Жмака. Топ-менеджер работал на должности чуть более полугода. За это время компания ликвидировала дефицит локомотивной тяги, нарастила долю УЗ в перевозках на рынке с 19% до 24%, доходы компании увеличились за счет роста загрузки ее вагонного парка.

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Как известно, "Укрзализниця" в рамках реформирования структуры заявила о создании отдельной бизнес-вертикали грузовых перевозок, используя опыт развитых стран мира. Соответствующее решение поддержало Министерство инфраструктуры. Однако неожиданно решение заблокировал наблюдательный совет компании. При этом глава наблюдательного совета Шевки Анджунер фигурирует в пояснительной записке в созданной Верховной Радой Украины ТСК как один из виновников критического финансового положения компании.

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Ранее эксперт рынка, член комитета по логистике Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) Юрий Щуклин высказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", что факт увольнения Владимира Жмака с должности главы АО "Укрзализниця" (УЗ), а также цель его увольнения и, особенно, метод, которым это было достигнуто, может негативно повлиять на рынок.

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