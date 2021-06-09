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Вітрова електростанція і виробництво водню. Чорнобиль чекають зміни

9 червня 2021 18:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

У Чорнобильській зоні відчуження буде побудована масштабна вітрова електростанція і почнеться виробництво водню

Чорнобильську зону відчуження чекають зміни

Чорнобильську зону відчуження чекають зміни

У Чорнобильській зоні відчуження буде побудована велика вітрова електростанція, а з пошкоджених пожежами деревбуде вириблятися водень.

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Про це сказав перший заступник міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів Богдан Боруховський, передає УНІАН.

"Нещодавно ДАЗВ (Держагенство з управління Зоною відчуження – Ред.) дало дозвіл на відведення земельних ділянок під вітростанція приблизно на 300 МВт. Це дуже масштабний проєкт, і я впевнений, що він приверне іноземних інвесторів", – сказав він.

Також, за словами заступника міністра, активно обговорюється план як розчистити згарища, які утворилися в минулому році, площа їх становила більше 50 тисяч гектарів.

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"І за рахунок пошкодженої деревини за допомогою складного технологічного процесу, добувати" зелений "водень", – пояснив Боруховський.

Заступник міністра підкреслив, що територія Чорнобильської зони є дуже перспективною в сфері поновлюваних джерел енергії.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Чорнобиль повинен стати зоною міжнародного і внутрішнього туризму , А зона відчуження – зоною відродження.

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