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Ветровая электростанция и производство водорода. Чернобыль ждут изменения

9 июня 2021 18:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

В Чернобыльской зоне отчуждения будет построена масштабная ветровая электростанция и начнется производство водорода

Чернобыльскую зону отчуждения ждут изменения

Чернобыльскую зону отчуждения ждут изменения

В Чернобыльской зоне отчуждения будет построена крупная ветровая электростанция, а из поврежденных пожарами деревьев будет производиться водород.

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Об этом сказал первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Богдан Боруховский, передает УНИАН.

"Недавно ГАЗО (Госагенство по управлению Зоной отчуждения – Ред.) дало разрешение на отвод земельных участков под ветростанцию приблизительно на 300 МВт. Это очень масштабный проект, и я уверен, что он привлечет иностранных инвесторов", - сказал он.

Также, по словам замминистра, активно обсуждается план как расчистить пожарища, которые образовались в прошлом году, площадь их составила больше 50 тысяч гектаров.

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"И за счет поврежденной древесины с помощью сложного технологического процесса, добывать "зеленый" водород", – пояснил Боруховский.

Замминистра подчеркнул, что территория Чернобыльской зоны является очень перспективной в сфере возобновляемых источников энергии.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Чернобыль должен стать зоной международного и внутреннего туризма, а зона отчуждения – зоной возрождения.

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