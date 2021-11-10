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Жителі ОРДЛО залишилися без пенсій – не виплатили 5,32 млрд

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
10 листопада, 11:07
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Проблема з виплатами насамперед виникла через закриті бойовиками КПВВ
У влади з'явилася інформація про випадки зловживання ситуацією із виплатами
У влади з'явилася інформація про випадки зловживання ситуацією із виплатами / Фото: Колаж: Сьогодні

Віцепрем'єр – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що мешканцям окремих районів Донецької та Луганської областей не виплатили 5,32 млрд гривень пенсій.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Дом".

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Верещук пояснила, що гроші накопичуються на карткових рахунках пенсіонерів, і крім них кошти ніхто забрати не зможе ні до бюджету, ні якось ними скористатися. Також існує проблема виплати боргів за попередніми періодами, насамперед через закриті бойовиками КПВВ.

"Справді, є питання до деяких осіб, але це не означає, що всі під один гребінець мають страждати. Тобто зараз же заблоковані виплати боргів усім пенсіонерам, які там проживають (на окупованій території – Ред.). І ми розуміємо, що цей борг накопичується. За цими особами за ці роки залишки (невиплачені пенсії – Ред.) становлять 5 млрд 320 млн грн. Це дуже багато", – сказала Верещук.

Міністр додала, що у міністерстві вже обговорюють можливість автоматичного продовження карток Ощадбанку для переселенців та мешканців ОРДЛО після 1 січня. Хоча раніше у банку заявляли, що продовжень більше не буде.

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Крім того, у влади з'явилася інформація про випадки зловживання ситуацією з виплатами, їх розслідуватимуть відповідні служби.

"Є інформація, що ці платіжні картки забирали у людей там (на окупованій території – Ред.), або віддавали лише частину коштів, а решта грошей йшла, як мені сказали, на фінансування тероризму. Це теж може мати місце. Для цього у нас є спецслужби", – сказала Верещук.

За її словами, щоб розібратися в ситуації потрібен час. Верещук пообіцяла, що люди, які мали отримати гроші, їх отримають.

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Ощадбанк вже кілька разів продовжував карти переселенців

2021 року Ощадбанк продовжив строк дії карток до 1 березня, 1 травня, 1 жовтня, оскільки тоді діяли певні обмеження для роботи громадського транспорту і люди не могли дістатися вчасно.

А вже з 1 січня наступного року Ощабдбанк припинить автоматичне продовження дії платіжних карток для переселенців.

Раніше ми повідомляли, що пенсіонерам із ОРДЛО продовжать зараховувати пенсії на нові банківські картки, якщо строк дії попередніх завершився.

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