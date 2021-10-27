Пенсии для украинцев. Как получить выплаты, если утеряны документы

Иногда выходящие на пенсию украинцы сталкиваются с проблемой, когда утеряны личные документы, а без них невозможно оформить пенсии.
"Пенсионный курьер" объяснил, что делать в таких ситуациях.
Если утрачены личные документы, то нужно обращаться в органы госрегистрации актов гражданского состояния за выпиской.
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У женщин там может возникнуть новая проблема. Если они в браке меняли фамилию, то в Пенсионном фонде их попросят документально подтвердить девичьи ФИО. Для этой процедуры недостаточно свидетельства о рождении. Нужно обратиться с запросом в органы ЗАГС.
Для подачи запроса не обязательно идти с визитом в ЗАГС, к нему может обратиться представитель пенсионера, а еще можно отправить запрос заказным письмом. В последнем случае ответ придет украинцу по почте.
Однако существуют еще один удобный способ получения документа – онлайн-запрос на сайте dracs.minjust.gov.ua. Однако здесь необходима электронная подпись и скан-копии документов, необходимых для подтверждения личности заявителя. Плата за выдачу выписки из реестра составляет 73 грн.
Для выписки нужно одно из следующих сведений о пенсионере:
- фамилия, имя и отчество, дата и место рождения лица, относительно сведений о котором получен запрос;
- серия и номер свидетельства государственной регистрации соответствующего акта гражданского состояния, дата его выдачи;
- регистрационный номер, согласно которому зарегистрировано внесение сведений об акте гражданского состояния.
Средняя пенсия по Украине
Средняя пенсия по Украине – от 2001 до 3000 грн. Именно такую сумму получают 38,3% пенсионеров (4 190 000 человек).
- Пенсию меньше 2000 грн получают 15,6% пенсионеров (1,7 млн человек);
- от 3001 до 4000 грн получают 19,4% пенсионеров (2,13 млн человек);
- от 4001 до 5000 грн получают 9,3% пенсионеров (1 млн человек);
- от 5001 до 10 тыс. грн получают 13,5% пенсионеров (1,47 млн человек);
- более 10 тыс. грн получают 3,9% пенсионеров (433,5 тыс. человек).
Ранее мы сообщали, что в Украине с 1 декабря пересчитают размер максимальной пенсии – украинцы получат надбавку в размере 930 гривен.
Напомним, пенсионный возраст женщин, выходящих на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнился с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года года.