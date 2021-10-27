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Пенсії для українців. Як отримати виплати, якщо втрачено документи

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
27 жовтня, 07:00
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Для подачі запиту на посвідчення особи, не обов'язково йти з візитом у РАГС
Українцям потрібно звертатися до органів держреєстрації актів цивільного стану за випискою
Українцям потрібно звертатися до органів держреєстрації актів цивільного стану за випискою / Фото: Колаж: Сьогодні

Інколи українці, що виходять на пенсію, стикаються з проблемою, коли втрачено особисті документи, а без них неможливо оформити пенсії.

"Пенсійний кур'єр" пояснив, що робити у таких ситуаціях.

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Якщо втрачено особисті документи, то потрібно звертатися до органів держреєстрації актів цивільного стану за випискою.

У жінок там може виникнути нова проблема. Якщо вони у шлюбі змінювали прізвище, то у Пенсійному фонді їх попросять документально підтвердити дівочі ПІБ. Для цієї процедури недостатньо свідоцтва про народження. Потрібно звернутися із запитом до органів РАЦС.

Для подачі запиту не обов'язково йти з візитом у РАГС, до нього може звернутись представник пенсоонера, а ще можна надіслати запит рекомендованим листом. У останньому випадку, відповідь прийде українцю поштою.

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Проте є ще один зручний спосіб отримання витягу – онлайн-запит на сайті dracs.minjust.gov.ua. Проте, тут потрібен електронний підпис та скан-копії документів, необхідних для підтвердження особи заявника. Плата за видачу витягу з реєстру складає 73 грн.

Для витягу потрібна одна з таких відомостей про пенсіонера:

  • прізвище, ім’я та по батькові, дата і місце народження особи, щодо відомостей про яку отримано запит;
  • серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану, дата його видачі;
  • реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення відомостей про акт цивільного стану.

Середня пенсія по Україні

Середня пенсія по Україні – від 2001 до 3000 грн. Саме таку суму отримують 38,3% пенсіонерів (4 190 000 осіб).

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  • Пенсію менше 2000 грн отримують 15,6% пенсіонерів (1,7 млн осіб);
  • від 3001 до 4000 грн отримують 19,4% пенсіонерів (2,13 млн осіб);
  • від 4001 до 5000 грн отримують 9,3% пенсіонерів (1 млн осіб);
  • від 5001 до 10 тис. грн отримують 13,5% пенсіонерів (1,47 млн осіб);
  • понад 10 тис. грн отримують 3,9% пенсіонерів (433,5 тис. осіб).

Раніше ми повідомляли, що в Україні з 1 грудня перерахують розмір максимальної пенсії – українці отримають надбавку в розмірі 930 гривень.

Нагадаємо, пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків з 1 квітня 2021 року.

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