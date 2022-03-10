Великобританія наклала санкції на російського олігарха Арбамовича

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Російський олігарх Роман Абрамович, власник футбольного клубу "Челсі" і давній союзник президента Володимира Путіна, потрапив під санкції влади Великобританії.

Про це заявив уряд Великобританії у четвер, 10 березня — повідомляє CNBC.

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Абрамович був серед семи російських бізнесменів, доданих до списку санкцій.

До нового списку входять інші члени найближчого оточення Путіна, такі як Олег Дерипаска, Дмитро Лебедєв та Ігор Сєчін. Всі їхні активи будуть заморожені, а можливість подорожей обмежена.

"Не може бути безпечного притулку для тих, хто підтримав жорстокий напад Путіна на Україну", – заявив прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

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