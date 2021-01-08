В українських магазинах – засилля імпортного сиру. Звідки його везуть

Поставки продукту з-за кордону зросли майже вдвічі за останній рік

Україна в 2020 році закупила імпортні сири на 210,5 млн доларів. Це на 93,3% більше, ніж роком раніше. ТОП-3 країн-експортерів сирів в Україну:

Польща (на 92,4 млн доларів); Німеччина (39,7 млн доларів); Франція (20,8 млн доларів).

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Такі дані оприлюднила Державна митна служба України.

Експорт сирів із України при цьому впав на 9,5% за рік, до 24,5 млн доларів. Тобто імпорт сиру перевищив експорт в 8,6 разу.

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ТОП-3 країни, які купували український сир:

Казахстан (на 12,1 млн доларів); Молдова (7,5 млн доларів); Єгипет (986,8 тис. доларів).

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Нагадаємо, раніше через засилля зарубіжної "молочки" в Україні запропонували "грубо обмежити" імпорт сирів із Європи. Втім, в уряді визнали, що це крайні заходи. Негативного сценарію, за розрахунками Кабміну, можна уникнути за умови більшої координації з ЄС.

Але незважаючи на те, що Україна купує більше сиру, ніж продає, в нашій країні виробляють незвичайні сорти цього продукту. Наприклад, в селі Підлісне Кіровоградської області випускають сири з молока альпійських кіз. Детальніше дивіться в нашому сюжеті:

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