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В українських магазинах – засилля імпортного сиру. Звідки його везуть

8 січня, 15:15

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Поставки продукту з-за кордону зросли майже вдвічі за останній рік

Україна в 2020 році закупила імпортні сири на 210,5 млн доларів. Це на 93,3% більше, ніж роком раніше. ТОП-3 країн-експортерів сирів в Україну:

  1. Польща (на 92,4 млн доларів);
  2. Німеччина (39,7 млн доларів);
  3. Франція (20,8 млн доларів).
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Такі дані оприлюднила Державна митна служба України.

Експорт сирів із України при цьому впав на 9,5% за рік, до 24,5 млн доларів. Тобто імпорт сиру перевищив експорт в 8,6 разу.

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ТОП-3 країни, які купували український сир:

  1. Казахстан (на 12,1 млн доларів);
  2. Молдова (7,5 млн доларів);
  3. Єгипет (986,8 тис. доларів).
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Нагадаємо, раніше через засилля зарубіжної "молочки" в Україні запропонували "грубо обмежити" імпорт сирів із Європи. Втім, в уряді визнали, що це крайні заходи. Негативного сценарію, за розрахунками Кабміну, можна уникнути за умови більшої координації з ЄС.

Але незважаючи на те, що Україна купує більше сиру, ніж продає, в нашій країні виробляють незвичайні сорти цього продукту. Наприклад, в селі Підлісне Кіровоградської області випускають сири з молока альпійських кіз. Детальніше дивіться в нашому сюжеті:

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експорт імпорт сир Украина сири зовнішня торгівля

Джерело: Сьогодні

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