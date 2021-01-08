В украинских магазинах – засилье импортного сыра. Откуда его везут

Поставки продукта из-за границы выросли почти вдвое за последний год

Украина в 2020 году закупила импортные сыры на 210,5 млн долларов. Это на 93,3% больше, чем годом ранее. ТОП-3 стран-экспортеров сыров в Украину:

Польша (на 92,4 млн долларов); Германия (39,7 млн долларов); Франция (20,8 млн долларов).

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Такие данные обнародовала Государственная таможенная служба Украины.

Экспорт сыров из Украины при этом упал на 9,5% за год, до 24,5 млн долларов. То есть импорт сыра превысил экспорт в 8,6 раза.

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В тренде Цифра дня. Украинцы сдали в банки больше миллиарда долларов

ТОП-3 страны, которые покупали украинский сыр:

Казахстан (на 12,1 млн долларов); Молдова (7,5 млн долларов); Египет (986,8 тыс. долларов).

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Напомним, ранее из-за засилья зарубежной "молочки" в Украине предложили "грубо ограничить" импорт сыров из Европы. Впрочем, в правительстве признали, что это крайние меры. Негативного сценария, по расчетам Кабмина, можно избежать при условии большей координации с ЕС.

Но несмотря на то, что Украина покупает больше сыра, чем продает, в нашей стране производят необычные сорта этого продукта. Например, в селе Подлесное Кировоградской области выпускают сыры из молока альпийских коз. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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