В украинских магазинах – засилье импортного сыра. Откуда его везут

Украина в 2020 году закупила импортные сыры на 210,5 млн долларов. Это на 93,3% больше, чем годом ранее. ТОП-3 стран-экспортеров сыров в Украину:
- Польша (на 92,4 млн долларов);
- Германия (39,7 млн долларов);
- Франция (20,8 млн долларов).
Такие данные обнародовала Государственная таможенная служба Украины.
Экспорт сыров из Украины при этом упал на 9,5% за год, до 24,5 млн долларов. То есть импорт сыра превысил экспорт в 8,6 раза.
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ТОП-3 страны, которые покупали украинский сыр:
- Казахстан (на 12,1 млн долларов);
- Молдова (7,5 млн долларов);
- Египет (986,8 тыс. долларов).
Напомним, ранее из-за засилья зарубежной "молочки" в Украине предложили "грубо ограничить" импорт сыров из Европы. Впрочем, в правительстве признали, что это крайние меры. Негативного сценария, по расчетам Кабмина, можно избежать при условии большей координации с ЕС.
Но несмотря на то, что Украина покупает больше сыра, чем продает, в нашей стране производят необычные сорта этого продукта. Например, в селе Подлесное Кировоградской области выпускают сыры из молока альпийских коз. Подробнее смотрите в нашем сюжете:
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