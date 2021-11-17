В Україні заборонили продавати ліки дітям: як каратимуть

Малолітньою в Україні вважається дитина, яка не досягла 14 років

Продаж ліків дітям карається штрафом / Фото: Колаж: Сьогодні

Верховна Рада 17 листопада ухвалила закон про встановлення відповідальності за продаж ліків дітям. За нього проголосували 315 нардепів.

Про це стало відомо під час онлайн-трансляції із Ради.

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Згідно з новим законом, продаж ліків дітям, а також доставка препаратів кінцевому споживачеві-малолітній особі карається штрафом. Його накладуть на того, хто здійснює роздрібну торгівлю чи особу, яка доставила ліки дитині. Сума штрафу складе від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6 800 гривень – 13 600 гривень).

Якщо порушити закон повторно, то штраф буде вже від 800 до 1 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (13 600 гривень – 23 800 гривень).

Зазначимо, що цей законопроєкт за основу ухвалили ще у червні, але лише 17 листопада його підтримали загалом нардепи. А малолітньою в Україні вважається дитина, яка не досягла 14 років.

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Які ще нововведення для українців

В Україні почали видавати інсулін за електронними рецептами. Водночас із 1 жовтня країна перейшла на електронні лікарняні.

Також у країні забороняється рекламувати допінгові речовини та методи їх використання у спорті. Не можна рекламувати засоби, що містять наркотичні, психотропні речовини, та прекурсори, а також ті препарати, вартість яких підлягає реімбурсації.