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В Украине запретили продавать лекарства детям: как будут наказывать

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
17 ноября, 13:48
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Малолетним в Украине считается ребенок, который не достиг 14 лет
Продажа лекарств детям наказывается штрафом
Продажа лекарств детям наказывается штрафом / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховная Рада 17 ноября приняла закон об установлении ответственности за продажу лекарств детям. За него проголосовали 315 нардепов.

Об этом стало известно во время онлайн-трансляции из Рады.

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Согласно новому закону, продажа лекарств детям, а также доставка препаратов конечному потребителю-малолетнему лицу наказывается штрафом. Его наложат на того, кто осуществляет розничную торговлю или на лицо, которое доставило лекарство ребенку. Сумма штрафа составит от 400 до 800 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (6 800 гривен — 13 600 гривен).

Если нарушить закон повторно, то штраф будет уже от 800 до 1 400 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (13 600 гривен — 23 800 гривен).

Отметим, что этот законопроект за основу приняли еще в июне, но лишь 17 ноября его поддержали в целом нардепы. А малолетним в Украине считается ребенок, который не достиг 14 лет.

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Какие еще нововведения для украинцев

В Украине начали выдавать инсулин по электронным рецептам. Вместе с тем с 1 октября страна перешла на электронные больничные.

Также в стране запрещается рекламировать допинговые вещества и методы их использования в спорте. Нельзя рекламировать средства, содержащие наркотические, психотропные вещества, и прекурсоры, а также те препараты, стоимость которых подлежит реимбурсации.

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