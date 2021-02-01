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В Україні з 1 лютого запустили імпорт електроенергії з Росії

1 лютого, 15:22

Инна Бабур Инна Бабур

Дві компанії отримали доступ до міждержавних перетинів для імпорту електроенергії з Росії в лютому 2021 року

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані системного оператора НЕК "Укренерго".

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Доступ до перетину "Росія-Україна" з 1 по 28 лютого потужністю 50 МВт викупило ТОВ "Нова-Енергетична Компанія", ще по 100 МВт на весь місяць і додатково на другу його половину придбало ТОВ "Стімекс".

ТОВ "НЕК" належить Олександру Притиці – колишньому топменеджеру Дмитру Фірташа. До газового бізнесу Притика працював разом із нинішнім главою НКРЕКП Валерієм Тарасюком у компанії VS Energy.

За даними "Інтерфакс-Україна", Бенефіціарами ТОВ "Стімекс" (по 50%) є Ольга Дячик і Сергій Дружук, який раніше працював генеральним директором в "ПАККО Холдинг" – рітейлері і операторі магазинів "Вопак" і "Пакко" у західній Україні.

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Нагадаємо, з 3 січня 2021 р. Україна почала імпорт з Білоруської АЕС режиму Олександра Лукашенка, побудованої на гроші Росії на півночі Білорусі. Завдяки поставка в Україну АЕС вперше вийшла на повну потужність.

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У січні 2021 року з Білорусі в Росію було поставлено понад 200 млн кВт·год, що еквівалентно роботі одного енергоблоку Рівненської АЕС протягом майже місяця.

27 січня енергетичний комітет парламент схвалив законопроєкт про заборону імпорту з Росії та Білорусі.

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Росія електроенергія імпорт НКРЕКП
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