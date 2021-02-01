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В Украине с 1 февраля запустили импорт электроэнергии из России

1 февраля, 15:22

Инна Бабур Инна Бабур

Две компании получили доступ к межгосударственным сечениям для импорта электроэнергии из России в феврале 2021 г.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные системного оператора НЭК "Укрэнерго".

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Доступ к сечению "Россия-Украина" с 1 по 28 февраля мощностью 50 МВт выкупило ООО "Новая-Энергетическая-Компания", еще по 100 МВт на весь месяц и дополнительно на вторую его половину приобрело ООО "Стимекс".

ООО "НЭК" принадлежит Александру Притыке – бывшему топ-менеджеру облгазов Дмитрия Фирташа. До газового бизнеса Притыка работал вместе с нынешним главой НКРЭКУ Валерием Тарасюком в компании VS Energy.

По данным "Интерфакс-Украина", Бенефициарами ООО "Стимекс" (по 50%) являются Ольга Дячик и Сергей Дружук, ранее работавший генеральным директором в "ПАККО Холдинг" – ритейлере и операторе магазинов "Вопак" и "Пакко" в западной Украине.

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Напомним, с 3 января 2021 г. Украина начала импорт с Белорусской АЭС режима Александра Лукашенко, построенной на деньги России на севере Беларуси. Благодаря поставкам в Украину АЭС впервые вышла на полную мощность.

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В январе 2021 года из Беларуси в Россию было поставлено свыше 200 млн кВт·час, что эквивалентно работе одного энергоблока Ровенской АЭС в течение почти месяца.

27 января энергетический комитет парламента одобрил законопроект о запрете импорта из России и Беларуси.

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Россия электроэнергия импорт НКРЭКУ
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