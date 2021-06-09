В Україні буде чергове підвищення пенсій: у кого вони стануть більше і на скільки

В Україні триває підвищення пенсій: днями Пенсфонд завершив перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам, розпочатий ще в квітні. Доплату тим, кому вона потрібна, видадуть у червні разом із черговою пенсією.

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Сайт "Сегодня" розібрався, скільки належить тим, хто, заробивши пенсію, продовжує працювати. А також – коли буде чергове підвищення пенсій і кого воно торкнеться.

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Кому з працюючих передбачений перерахунок пенсій

Як роз'яснили нам у Пенсфонді, за ст. 42 закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", право на перерахунок пенсій мають такі категорії працюючих пенсіонерів:

- ті, хто продовжили працювати після призначення пенсії і придбали ще не менше 24 місяців страхового стажу. Тобто, працювали легально, з їхнього заробітку роботодавець весь цей час платив Єдиний соцвнесок, а працівник платив податок на доходи фізосіб (19,5%) з своєї зарплати. І те, і інше відбувається автоматично, тобто в цьому сенсі працівник-пенсіонер нічим не відрізняється від працівника, який ще не на пенсії;

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- ті, хто протягом двох років і більше після призначення пенсії або її перерахунку пропрацював менше 24 місяців. Терміни обчислюються на 1 березня року, в якому перераховується пенсія. Їм пенсія буде перерахована пропорційно до відпрацьованого часу. Наприклад, людина вийшла на пенсію в лютому 2018 року, але продовжувала працювати. У квітні 2020 року їй перерахували пенсію, в січні 2021 року звільнили. Наступний перерахунок такому пенсіонеру передбачений у квітні 2022 року.

Всі перерахунки Пенсфонд робить автоматично. Але якщо виявиться, що пенсіонера "забули", найперший крок – зателефонувати на гарячу лінію Пенсфонду 0800-503-753. Якщо ви назвете своє ПІБ та ідентифікаційний код, фахівець відразу ж детально проконсультує.

Також дивіться інфографіку, у кого нині яка пенсія.

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Кому вже перерахували пенсії

Перераховано пенсії 633 тисячам пенсіонерів, які пропрацювали повністю або частково з 1 березня 2019 року по 1 березня 2021 року або більше. Справа в тому, що згідно із законом право на перерахунок визначає страховий (трудовий) стаж, набутий на 1 березня року, в якому провадиться перерахунок. В результаті збільшені пенсії 313 тисячам пенсіонерів або майже кожному другому (49,4%). Середній розмір підвищення склав 193 гривні 32 копійки.

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Виникає питання: чому не збільшили пенсії всім тим, кому їх перерахували? У ПФ нам роз'яснили, що деякі пенсіонери не заробили собі навіть мінімальну пенсію. Причини різні: у одних була невелика зарплата, іншим не вистачає трудового стажу (30 років для жінок і 35 років для чоловіків). Але пенсія не може бути меншою за мінімальну (нині 1769 грн), а у тих, хто має достатній страховий стаж (30 і 35 років), вона не може бути менше 2200 грн, тому таким пенсіонерам держава доплачує з держбюджету. Це називається "пенсійна виплата".

Після квітневого перерахунку могло вийти, що у працюючого пенсіонера його особиста пенсія стала більшою, а доплата з казни – меншою. В цілому пенсійна виплата не змінилася. Але якщо такий пенсіонер продовжить працювати і далі і або заробить достатній стаж (30 і 35 років), або у нього значно (в 1,5-2 рази) збільшиться зарплата, то через два роки (чотири, шість років) його пенсія після чергового перерахунку побільшає не тільки на папері, а й у кишені.

Хто ще має право на перерахунок пенсій цьогоріч

Всі, у кого мінімальна пенсія, а також ті, хто має наднормативний страховий стаж, або отримують доплату до пенсії за особливі заслуги. Це, наприклад, люди, удостоєні почесних звань "народний" і "заслужений", нагороджені орденами СРСР і України, матері-героїні. За ордени і звання призначена доплата 10-40% від підвищення мінпенсії, докладніше за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0090-18#n14З

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За наднормативний стаж (понад 35 років для чоловіків і 30 років для жінок) передбачена доплата 1% від підвищення мінімальної пенсії – воно намічено на 1 липня і на 1 грудня. Доплатять і працюючим пенсіонерам, в тому числі тим, кому пенсії вже перерахували з 1 квітня. Якщо, звісно, у них є наднормативний стаж.

Той, хто дожив до 75 років, з 1 липня вперше отримає доплату до пенсії 400 грн щомісяця. А у 75-річних і старших (до 80 років), що мають 25 років стажу для чоловіків і 20 років для жінок, пенсвиплата не може бути менша за 2500 грн. Нагадаємо, 80-річним і старшим уже доплачують до пенсії 500 грн щомісяця.

Коли очікувати на наступне підвищення пенсій

Воно буде з 1 липня цього року в зв'язку з підвищенням соцстандартів. З 1 липня прожитковий мінімум (ПМ) для непрацездатних збільшиться до 1854 грн (+85 грн), тому мінімальна пенсія стане такою ж, зараз вона 1769 грн.

1 грудня – чергове підвищення соцстандартів, а також мінімальних зарплат. ПМ для непрацездатних (і мінімальна пенсія) збільшиться до 1934 грн (+80 грн), разом на 165 грн за рік. Доплати до пенсій за понаднормовий стаж теж підвищаться двічі, але виявляться невеликими. Наприклад, один рік сверхстажу, який "коштує" 1% від мінпенсії, або 17,69 грн, буде оцінений з 1 липня в 18,54 грн, а з 1 грудня в 19,34 грн або в сумі на 1,65 грн більше, ніж тепер.

А ось про підвищення мінзарплати на 500 грн (до 6500 грн) дасть вагомішу добавку до пенсій тим, хто старший за 65 років, за наявності у них стажу 30 років і більше для жінок і 35 років і більше для чоловіків. Їхня пенсія з 1 грудня не може бути меншою 2600 грн (40% від мінзарплати), нині не менше 2400 грн.

Майбутні пенсіонери зможуть зробити свої пенсії вагомішими, якщо Рада нарешті прийме закон про впровадження накопичувальніх пенсій. Детальніше дивіться в сюжеті.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа