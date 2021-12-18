У "Новій пошті" зняли всі гроші з картки клієнта — реакція компанії

Клієнтка тричі не могла оплатити посилку, всі спроби були нібито невдалі

У клієнтки "Нової пошти" зняли всі гроші з картки / Фото: Колаж: Сьогодні

"Нова пошта" зняла у своєї клієнтки всі гроші з картки. Працівники компанії наголошували на тому, що всі платежі були невдалі і гроші не надійшли на рахунок.

Про це мешканка Рівного розповіла на своїй сторінці у Facebook.

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Вона запевняла, що кілька разів робила оплату, а оператор говорив, що кошти на рахунок не надійшли. Проте після чергової спроби виявилось, що грошей на картці вже немає, а платіж був успішний ще з першого разу.

"Хочете зіпсувати собі вечір? Оплатіть посилку картою на Нова пошта. Не вийшло за першим платежем, завис термінал? Нічого, давайте ще і ще. А потім бац! Відмова, недостатньо коштів. Чому? Бо платіж був успішно проведений ще першого разу. При чому з моєї карти списані гроші, але на рахунок НП не надійшли", — пише Анна.

За її словами, співробітники півгодини вирішували цю ситуацію, кілька разів перезавантажували програму, але результату не було. Посилку жінці не віддали, пояснивши, що працівник своїх грошей закладати не буде, і запропонували оформити заявку на повернення суми.

"Як наслідок "швидкого і якісного обслуговування", я залишилася без грошей (2264 грн, на мінуточку!), без посилки, без щирих вибачень і намагань владнати ситуацію не за мій рахунок. На додачу зіпсований настрій і вечірньоп'ятнична біганина з дітьми, щоб оформити заяву", — розповідає Анна.

У "Новій пошті" відреагували на цю скаргу та пообіцяли якнайшвидше виправити ситуацію.

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"Ситуація наразі під нашим контролем знаходиться. Ми направили запит колегам з фінансового відділу аби уточнити всі деталі. Щиро перепрошуємо за завдані незручності, ми будемо намагатися все виправити якнайшвидше", — написали вони під постом.

"Нова пошта" змінює тарифи з 1 січня

"Нова пошта" оновлює тарифи на доставку з 1 січня 2022 року та знижує ціни.

З нового року з'явиться окремий тариф на доставку документів у межах України, разом із конвертом ціна такої доставки становить 40 грн.

Також у компанії повідомили, що продовжують дію акційної ціни на доставку поштаматами та на 2022 рік, до квітня такий вид доставки коштує 35 грн, а з квітня підніметься до 45 грн.

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"Нова пошта" запустила також нову послугу разом з "Нафтогазом", завдяки якій можна легко змінити постачальника газу.

Раніше ми розповідали, чи можуть "Укрпошта" та "Нова пошта" відмовити вам у відправленні через коробку.