В НБУ новий скандал. Рожкова заявила про цензуру

Заступниця голови Нацбанку поскаржилася, що інтерв'ю з нею заборонили публікувати

Перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова заявила про цензуру в НБУ. За її словами, керівництво департаменту комунікацій Нацбанку заборонило публікувати її інтерв'ю для одного з українських журналів в оригінальному вигляді.

Реклама

За її словами, цензура з'явилася із серпня 2020 року, вже після зміни керівництва НБУ і низки кадрових змін в провідних департаментах.

Про це Рожкова написала у Facebook. Офіційних заяв Національного банку щодо цього поки не надходило.

"Незалежна думка з важливих для країни питань не просто нікого не цікавить, але і забороняється до висловлення... Незважаючи на існуючі процедури, співробітники НБУ отримують вказівки не запрошувати мене на засідання комітету з питань нагляду", – написала Рожкова.

Читайте також: У Нацбанку частково змінилася структура: хто чим керує

Реклама

Вона уточнила, що нібито наказом голови НБУ їй заборонено коментувати теми внутрішньої ситуації у Нацбанку, кадрової політики, співпраці з МВФ тощо. Причому наказ, за словами Рожкової, з'явився вже після інтерв'ю.

Це не перший такий конфлікт. Рожкова нагадала, як вона і Дмитро Сологуб отримали догани від керівництва НБУ в жовтні 2020 року. Причиною також стало інтерв'ю.

У Нацбанку тоді сказали, що Рожкова і Сологуб не дотримуються принципу "єдиного голосу" регулятора, а також порушили три правила.

Рожкова і Сологуб вважаються членами команди попереднього голови НБУ Якова Смолія, який у заяві про відставку скаржився на політичний тиск. 3 липня 2020 року Верховна Рада звільнила Смолія з посади голови НБУ. 16 липня головою Нацбанку був призначений Кирило Шевченко.

Відео: Верховная Рада

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама