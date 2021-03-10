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В НБУ новый скандал. Рожкова заявила о цензуре

10 марта, 12:59

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Замглавы Нацбанка пожаловалась, что интервью с ней запретили публиковать

Первый замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила о цензуре в НБУ. По ее словам, руководство департамента коммуникаций Нацбанка запретило публиковать ее интервью для одного из украинских журналов в оригинальном виде.

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По ее словам, цензура появилась с августа 2020 года, уже после смены руководства НБУ и ряда кадровых изменений в ключевых департаментах.

Об этом Рожкова написала в Facebook. Официальных заявлений Национального банка по этому вопросу пока не последовало.

"Независимое мнение по важным для страны вопросам не просто никого не интересует, но и запрещается к высказыванию... Несмотря на существующие процедуры, сотрудники НБУ получают указания не приглашать меня на заседание комитета по вопросам надзора", – написала Рожкова.

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Она уточнила, что якобы приказом председателя НБУ ей запрещено комментировать темы внутренней ситуации в Нацбанке, кадровой политики, сотрудничества с МВФ и т. д. Причем приказ, по словам Рожковой, появился уже после интервью.

Это не первый конфликт такого рода. Рожкова напомнила, как она и Дмитрий Сологуб получили выговоры от руководства НБУ в октябре 2020 года. Причиной также стало интервью.

В Нацбанке тогда посчитали, что Рожкова и Сологуб не соблюдают принцип "единого голоса" регулятора, а также нарушили три правила.

Рожкова и Сологуб считаются членами команды предыдущего главы НБУ Якова Смолия, который в заявлении об отставке жаловался на политическое давление. 3 июля 2020 года Верховная Рада уволила Смолия с должности председателя НБУ. 16 июля главой Нацбанка был назначен Кирилл Шевченко.

Видео: Верховная Рада

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НБУ цензура конфликт Екатерина Рожкова Кирилл Шевченко

Источник: Сегодня

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