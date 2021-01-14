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У Данії відновлюється будівництво "Північного потоку – 2": названо дату

14 січня, 18:04

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Енергетичне агентство королівства вже отримало тимчасовий розклад подальшої трубоукладки

Трубоукладка російського газопроводу "Північний потік – 2" у виключній економічній зоні Данії відновиться 15 січня, про що йдеться в розкладі, який передав до Осло оператор будівництва Nord Stream 2 AG.

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Про це 14 січня заявив прессекретар Данського енергетичного агентства Туре Фальбе-Хансен.

"Датське енергетичне агентство минулого тижня отримало тимчасовий розпис подальшого будівництва "Північного потоку – 2" від компанії Nord Stream 2 AG", – сказав він.

За словами Фальбе-Хансена, були виконані всі умови для продовження трубоукладки.

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Як повідомляє ТАСС, про те, що трубоукладка газопроводу, включаючи підготовчі заходи і випробування, почнеться з 15 січня, підтвердили й оператори проєкту в Nord Stream 2 AG.

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Нагадаємо, що після місяця перебування в порту Калінінграда минулого тижня російський трубоукладач "Академік Черський" повернувся до зони добудови "Північного потоку – 2" у виключній економічній зоні Данії.

Ми також писали, що, побоюючись санкцій з боку США, данська інжинірингова компанія Ramboll відмовилася брати участь в проєкті будівництва російського газопроводу.

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Росія Данія Газпром газопровід Nord Stream 2 Північний потік 2
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