В 2020 році кількість аварій на електромережах відчутно зменшилася в Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях

/ Фото: Pixabay

У 2021 році в 11 областях України зменшилася кількість аварій на електромережах, порівняно із 2020 роком – в Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Тернопільській, Харківській, Чернівецькій, Чернівецькій, Чернігівській та Івано-Франківській областях. Найвідчутніше аварій стало менше на Київщині, Дніпропетровщині та у Запорізькій області. Про це стало відомо зі звіту Держенергонагляду, повідомляє "Politeka".

Реклама

Держенергонагд презентував статистику аварійності на електромережах всіх операторів систем розподілу в Україні. Згідно зі звітом, найкращу динаміку зменшення аварій на електромережах показують ДТЕК Донецькі електромережі, ДТЕК Дніпровські електромережі, ДТЕК Київські регіональні електромережі та Запоріжжяобленерго.

Так, у Донецькій області кількість аварій зменшилася на 29% – з 3,6 тис. у січні-травні 2020 року до 2,6 тис. у 2021 році. У Дніпропетровській області сталося на 27% менше аварій на електромережах. Якщо в січні-травні 2020 року сталося 4,9 тис. аварій, то у 2021 році – 3,6 тис. У Київській області кількість пошкоджень мереж скоротилася на 10%: із 5,4 тис. минулого року до 4,9 тис. у 2021 році. У Запорізькій області кількість аварій зменшилася з 1,3 тис. до 590 аварій.

Досить велика кількість аварій у Дніпропетровській та Київській областях в абсолютних величинах пояснюється великою протяжністю електромереж. Довжина всіх електроліній Дніпропетровської області складає 50,6 тис. км, а Київської – 50,8 тис. км. Це найдовші інфраструктури електромереж в країні поміж 28 територій ліцензійної діяльності операторів системи розподілу.

Нагадаємо, у 2021 році було введено стимулююче регулювання (RAB-тариф) для підвищення рівня якості електропостачання через зниження аварійності та тривалості відключення (SAIDI).