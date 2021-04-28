"Дізнався з новин". Коболєв відреагував на своє звільнення

Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв стверджує, що не писав заяв про звільнення, про яке стало відомо раніше цього самого дня.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
Крім того, за його словами, про звільнення йому ще офіційно не оголосили – про це він дізнався з новин.
Решту обставин того, що сталося, він коментувати відмовився.
Нагадаємо, що про звільнення Андрія Коболєва Кабміном 28 квітня повідомили народні депутати Ольга Василевська та Олексій Гончаренко. Він очолював "Нафтогаз" з 26 березня 2014 року.
Напередодні стало відомо про збитки "Нафтогазу" – за підсумками 2020 року компанія пішла в мінус на 19 млрд грн. При цьому Коболєв запевнив, що "компанія відштовхнулася від дна" і на початку 2021 роки вже почала отримувати прибуток.