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"Дізнався з новин". Коболєв відреагував на своє звільнення

28 квітня, 15:27

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Виявилося, що очільник "Нафтогазу" був не в курсі про те, що його прибрали з посади – офіційно йому про це ще не повідомили

Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв стверджує, що не писав заяв про звільнення, про яке стало відомо раніше цього самого дня.

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Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Крім того, за його словами, про звільнення йому ще офіційно не оголосили – про це він дізнався з новин.

Решту обставин того, що сталося, він коментувати відмовився.

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Нагадаємо, що про звільнення Андрія Коболєва Кабміном 28 квітня повідомили народні депутати Ольга Василевська та Олексій Гончаренко. Він очолював "Нафтогаз" з 26 березня 2014 року.

Напередодні стало відомо про збитки "Нафтогазу" – за підсумками 2020 року компанія пішла в мінус на 19 млрд грн. При цьому Коболєв запевнив, що "компанія відштовхнулася від дна" і на початку 2021 роки вже почала отримувати прибуток.

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