УЗ звільняє заступника директора з інфраструктури Декарчука за службову недбалість, що спровокувала аварію Інтерсіті

Поїзд Інтерсіті сполученням Київ-Запоріжжя зійшов з рейок через грубі порушення в утриманні колій, через що будуть звільнені шість керівників Придніпровської залізниці. Про це повідомляється на офіційному сайті "Укрзалізниці", пише "Politeka".

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"Попередні причини аварії підтвердилися: грубі порушення в утриманні верхньої будови колії. За службову недбалість будуть звільнені 6 працівників керівного складу Придніпровської залізниці", – сказано в повідомленні.

В УЗ ще підраховують збитки від цього інциденту. Їх мають відшкодувати винні у сходженні вагонів.

Що стосується винних, то в компанії прийняли рішення звільнити першого заступника начальника і головного інженера структурного підрозділу "Служба шляху", начальника і заступника начальника структурного підрозділу "Запорізька дистанція шляху". Також звільнять майстра, який виконував обов'язки головного інженера дистанції колії, старшого майстра та бригадира структурного підрозділу "Запорізька дистанція колії".

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Також за порушення посадових обов'язків розірвуть трудовий договір із заступником директора регіональної філії "Придніпровська залізниця" по інфраструктурі Олександром Декарчуком. Він вже довгий час працює на Придніпровській залізниці, але особливої ефективності не показує. Так, за офіційними даними УЗ, стан інфраструктури у цій філії гірший, ніж у середньому на залізниці: з 5760,8 км колії, які знаходяться на балансі філії, 3386,5 км прострочено різними видами ремонтів. А це понад 58,8% шляхів.

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Нагадаємо, шість вагонів поїзда Інтерсіті зійшли з рейок 29 березня, поїзд рухався на швидкості 120 км/год. Ніхто із 88 пасажирів не постраждав, їм була надана тільки психологічна допомога.

Коментуючи аварію, екскерівник "Укрзалізниці" Олександр Завгородній заявив, що головне завдання залізниці – це забезпечення безпеки руху і перевезень, і в аварії винні всі – починаючи з монтера колії і закінчуючи головою правління і членами наглядової ради УЗ.

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