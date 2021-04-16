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УЗ увольняет замдиректора по инфраструктуре Декарчука за служебную халатность, что спровоцировала аварию Интерсити

16 апреля, 15:58

Ирина Ненько Ирина Ненько

Убытки от инцидента должны будут возместить виновные в сходе вагонов

Поезд Интерсити сообщением Киев–Запорожье сошел с рельсов из-за грубых нарушений в содержании путей, из-за чего будут уволены шесть руководителей Приднепровской железной дороги. Об этом сообщается на официальном сайте "Укрзализныци", пишет "Politeka".

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"Предварительные причины аварии подтвердились: грубые нарушения в содержании верхнего строения пути. За служебную халатность будут уволены 6 работников руководящего состава Приднепровской железной дороги", – сказано в сообщении.

В УЗ еще подсчитывают убытки от этого инцидента. Их должны будут возместить виновные в сходе вагонов.

Что касается виновных, то в компании приняли решение уволить первого заместителя начальника и главного инженера структурного подразделения "Служба пути", начальника и заместителя начальника структурного подразделения "Запорожская дистанция пути". Также уволят мастера, который исполнял обязанности главного инженера дистанции пути, старшего мастера и бригадира структурного подразделения "Запорожская дистанция пути".

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Также за нарушение должностных обязанностей расторгнут трудовой договор с заместителем директора регионального филиала "Приднепровская железная дорога" по инфраструктуре Александром Декарчуком. Он уже долгое время работает на Приднепровской железной дороге, но особенной эффективности не показывает. Так, по официальным данным УЗ, состояние инфраструктуры в этом филиале хуже, чем в среднем на железной дороге: из 5760,8 км пути, которые находятся на балансе филиала, 3386,5 км просрочено различными видами ремонтов. А это более 58,8% путей.

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Напомним, шесть вагонов поезда Интерсити сошли с рельсов 29 марта, поезд двигался на скорости 120 км/час. Никто из 88 пассажиров не пострадал, им была оказана только психологическая помощь.

Комментируя аварию, экс-руководитель "Укрзализныци" Александр Завгородний заявил, что главная задача железной дороги – это обеспечение безопасности движения и перевозок, и в аварии виноваты все – начиная с монтера пути и заканчивая председателем правления и членами наблюдательного совета УЗ.

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Укрзализныця авария железная дорога служебная халатность Интерсити
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