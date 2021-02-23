Укрзалізницю необхідно реформувати, тому що вона перебуває зараз у вкрай важкому стані, – експерт

"Укрзалізниця" потребує якнайшвидшого реформування, адже перебуває у дуже важкому стані і втрачає обсяги перевезень. Про це заявив головний директор компанії "Амадеус Марин" Андрій Кирикович в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє "Хвиля".

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"Залізницю необхідно оздоровлювати. Вона перебуває в дуже важкому стані… Ми як ті, хто потребує перевезень залізничних, хто використовує залізницю для особистих перевезень або для перевезень вантажу, часто стикаємося з тим, що рівень сервісу не задовільняє – ні пересічного пасажира, ні великий бізнес", – сказав Кирикович.

За його словами, розділення "Укрзалізниці" на окремі компанії за видами бізнесу дозволить підвищити ефективність управління залізницею, забезпечити зрозумілу прозору тарифну політику та повернути вантажоперевізників, які відмовились від послуг залізниці останніми роками.

"Якщо буде мета задовольнити потребу в перевезеннях, то бізнес буде працювати із залізницею. Не буде тікати, як відбувається зараз, і не буде шукати альтернативних шляхів перевезення вантажу. Тому що ми знаємо, що перевезення залізницею завжди було найдешевшим. І це найголовніша фішка самої залізниці", - пояснив Кирикович.

Експерт вважає, що ключовим завданням для "Укрзалізниці" на сьогодні є нарощування обсягів вантажних перевезень, що дозволить компанії збільшити дохідність та інвестувати в розвиток і модернізацію.

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"Залізниця за минулі роки колосальними темпами втрачала свій ринок перевезень, завдячуючи дуже невдалій раніше політиці оптимізації. Дуже багато взростила собі конкурентів – з точки зору річних і автомобільних перевезень. Найголовніше зосередитися зараз на питаннях залучення вантажів на залізницю – тоді будь-яка реформа буде вдалою. Тому що буде обсяг перевезень, а відповідно будуть кошти, за які можна буде проводити ці реформи", – підсумував Кирикович.

Нагадаємо, раніше глава "Укрзалізниці" Володимир Жмак повідомляв, що у 2021 році УЗ буде розділена на 4 компанії, а непрофільні активи (медзаклади, санаторії тощо) виставлять на продаж або передадуть у концесію. Також УЗ інвестує в оновлення рухомого складу та інфраструктуру 25 млрд гривень.

У свою чергу економічний експерт Борис Кушнірук нагадав, що реформування "Укрзалізниці" шляхом розділення на окремі філії за напрямками діяльності повністю відповідає принципам, передбаченим Угодою про євроінтеграцію між Україною та ЄС.

Водночас ексміністр інфраструктури Володимир Омелян наголосив, що "Укрзалізниця" має отримати значну фінансову підтримку від держави, щоб забезпечити оновлення рухомого складу та інфраструктури для підвищення ефективності і сервісу перевезень.

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