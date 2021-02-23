Укрзализныцю необходимо реформировать, поскольку она находится сейчас в крайне тяжелом состоянии, – эксперт

"Укрзализныця" требует скорейшего реформирования, поскольку находится в очень тяжелом состоянии и теряет объемы перевозок. Об этом заявил главный директор компании "Амадеус Марин" Андрей Кирикович в эфире телеканала "Украина 24", сообщает "Хвиля".

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"Железную дорогу необходимо оздоравливать. Она находится в очень тяжелом состоянии... Мы как те, кто нуждается в перевозках железнодорожных, кто использует железную дорогу для личных перевозок или для перевозок груза, часто сталкиваемся с тем, что уровень сервиса не удовлетворяет – ни рядового пассажира, ни большой бизнес", – сказал Кирикович.

По его словам, разделение "Укрзализныци" на отдельные компании по видам бизнеса позволит повысить эффективность управления железной дорогой, обеспечит понятную прозрачную тарифную политику и вернет грузоперевозчиков, которые отказались от услуг железной дороги в последние годы.

"Если будут цели удовлетворить потребность в перевозках, то бизнес будет работать с железной дорогой. Не будет бежать, как происходит сейчас, и не будет искать альтернативные пути перевозки груза. Потому что мы знаем, что перевозки по железной дороге всегда были самыми дешевыми. И это самая главная фишка самой железной дороги", – пояснил Кирикович.

Эксперт считает, что ключевой задачей для "Укрзализныци" на сегодняшний день – наращивание объемов грузовых перевозок, что позволит компании увеличить доходность и инвестировать в развитие и модернизацию.

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"Железная дорога за прошлые годы колоссальными темпами теряла свой рынок перевозок, благодаря очень неудачной ранее политике оптимизации. Очень много взрастила себе конкурентов – с точки зрения годовых и автомобильных перевозок. Самое главное сосредоточиться в данный момент на вопросах привлечения грузов на железную дорогу – тогда любая реформа будет удачной. Потому что будет объем перевозок, а соответственно, будут средства, за которые можно будет проводить эти реформы", – подытожил Кирикович.

Напомним, ранее глава "Укрзализныци" Владимир Жмак сообщал, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании, а непрофильные активы (медучреждения, санатории и т. д.) выставят на продажу или передадут в концессию. Также УЗ инвестирует в обновление подвижного состава и инфраструктуры 25 млрд гривен.

В свою очередь экономический эксперт Борис Кушнирук напомнил, что реформирование "Укрзализныци" путем разделения на отдельные филиалы по направлениям деятельности полностью соответствует принципам, предусмотренным Соглашением о евроинтеграции между Украиной и ЕС.

В то же время экс-министр инфраструктуры Владимир Емельян отметил, что "Укрзализныця" получит значительную финансовую поддержку от государства, чтобы обеспечить обновление подвижного состава и инфраструктуры для повышения эффективности и сервиса перевозок.

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