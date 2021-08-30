"Укропошта" повністю перейшла на прийом електронних паспортів в "Дії"

В окремих випадках співробітник відділення все ж попросить надати клієнта паперові оригінали документів

Паспорт в "Дії" тепер приймають і в "Укрпошті". Колаж "Сьогодні" / Фото: Дія

Національний поштовий оператор "Укрпошта"перейшов на прийом електронних паспортів в "Дії". Про це повідомила прес-служба компанії.

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Раніше Укрпошта приймала електронні документи тільки для видачі відправлень і грошових переказів.

"Для нас це не тільки історія про поліпшення клієнтського досвіду, це про глобальну трансформацію "Укрпошти" і про те, що ми вже пропонуємо клієнтам в кожному населеному пункті країни зручні і сучасні рішення", – заявив заступник генерального директора з розвитку мережі Дмитро Поліщук.

Що це означає

Клієнт поштового оператора може скористатися як внутрішнім е-документом, так і паспортом для виїзду за кордон у додатку.

Нововведення стосується таких послуг:

отримання поштових відправлень;

оформлення або отримання поштових переказів;

сплати платежів;

отриманні пенсій та допомоги.

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Як е-паспорта будуть працювати в "Укрпошті":

Клієнтам необхідно буде "сформувати" цифровий штрих-код шляхом натиснення на електронний документ в додатку "Дія".

Після того, як оператор просканує або введе штрих-код зі смартфона клієнта, "Дія" автоматично передає в систему "Укрпошти" всі необхідні дані.

Без паперових паспортів не обійтися

В "Укрпошті" звернули увагу на закон про фінансовий моніторинг. В окремих випадках співробітник відділення все ж попросить у клієнта паперові оригінали, що містять ідентифікаційні дані документа клієнта, щоб створити їх копію:

При видачі міжнародних грошових переказів на суму до 30 тисяч гривень, прийомі або виплати грошових переказів в межах України на суму від 5 тисяч гривень і більше.

У разі прийому / виплати одного або декількох перекладів післяплати на загальну суму від 5 тисяч гривень.

Крім того, в разі проведення операції на загальну суму від 30 тисяч гривень клієнту додатково надається для заповнення опитувальник. Якщо ж переклад на суму від 400 тисяч гривень, то до такого опитувальника потрібно докласти ще й копії документів, що підтверджують джерела походження коштів.

Як відомо, з 23 серпня вступив в силу прийнятий Верховною Радою закон (№4355)про цифрові паспорти. Тепер е-паспорта на законодавчому рівні стають повним аналогом паперового і пластикового.

Цифрові паспорта діятимуть на території України для посвідчення особи і підтвердження громадянства, крім випадків перетину державного кордону, в'їзду на окуповану територію України та виїзду з неї. Всі державні інститути і приватні компанії відтепер зобов'язані юридично визнавати електронні документи для надання послуг, а українці зможуть вирішувати будь-які питання з ними в кілька кліків на телефоні.

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Віце-прем'єр-міністр – міністр цифровий трансформації Михайло Федоров розповів, що вдалося зробити відомству в боротьбі з паперовою тяганиною. За його словами, додатком вже користуються шість мільйонів українців, сервісом еМалятко – 86% батьків, а 60% бізнесу в Україні відкривається онлайн.