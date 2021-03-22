Укргазбанк розширює свою сферу зеленого фінансування

Свідомий і відповідальний екобізнес буде отримувати кредити за зниженими ставками

Укргазбанк розширює межі "зеленого" кредитування – тепер і на проєкти сталого розвитку. Про це повідомили на сайті банку.

Нині екопроєкти, зокрема з відновлюваної енергетики та енергоефективної модернізації, складають майже 35% кредитного портфелю Укргазбанку. Тепер, крім екопроєктів, за підтримки міжнародної компанії IFC, банк кредитує і проєкти сталого розвитку.

Держбанк підтримує клієнтів за такими напрямами: медицина, управління відходами, системи зберігання енергії, підвищення ефективності водовикористання та проєкти когенерації. Для охорони здоров’я та у боротьбі з пандемією Укргазбанк допоможе замінити застаріле обладнання та діагностичні прилади, транспорт, реконструювати лікарні, створити нові робочі місця та закупити витратні матеріали для потреб доказової медицини тощо.

Відтепер банк надаватимеме фінансування для розвитку підприємств, які займаються управлінням відходами (вилучення, збір, перевезення, зберігання, утилізація відходів). Адже в Україні ця проблема вже набула національного масштабу. Досі понад 95% усього сміття так і залишається на звалищах і не утилізується. Близько 80% таких звалищ вже не можуть приймати нове сміття, якого з кожним днем стає дедалі більше. І, звісно, що країні потрібні нові підприємства, які ладні організувати ефективний збір та оптимальне використання відходів.

Піклуючись про захист довкілля, Укргазбанк пропонує кредити на проєкти з підвищенням ефективності використання водних ресурсів – за рахунок реконструкції, розширення, повторного використання води, а також заходів реновації чи ремонту водної інфраструктури на приватних чи комунальних підприємствах.

Кредитування відновлюваної енергетики також буде дещо розширене – тепер банк фінансуватимемо системи акумулювання та зберігання енергії, а також когенераційні установки, які дозволять клієнту одночасно отримувати тепло та електроенергію. Це дозволить істотно зменшити витрати та використання викопних ресурсів.

Нові напрями Укргазбанк розвиватиме разом зі своїм партнером IFC. Кошти, що виділені в рамках кредитної угоди, будуть спрямовані на фінансування саме таких проєктів.

Звісно, свідомий та відповідальний екобізнес, отримуватиме кредити за зниженими ставками. Малий та середній бізнес може розраховувати на таке фінансування в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%".

За 5 років екостратегії Укргазбанком було реалізовано понад 500 масштабних проєктів на 30 млрд грн, що свідчить про успішність, популярність та ефективність "зеленого" банкінгу в Україні.

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