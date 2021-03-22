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Укргазбанк расширяет свою сферу зеленого финансирования

22 марта, 13:57

Актуально

Сознательный и ответственный экобизнес будет получать кредиты по сниженным ставкам

Укргазбанк расширяет границы "зеленого" кредитования – теперь и на проекты устойчивого развития. Об этом сообщили на сайте банка.

Сейчас экопроекты, в частности с возобновляемой энергетики и энергоэффективной модернизации, составляют почти 35% кредитного портфеля Укргазбанка, теперь, кроме экопроектов, при поддержке международной компании IFC, банк кредитует и проекты устойчивого развития.

Госбанк поддерживает клиентов по следующим направлениям: медицина, управление отходами, системы хранения энергии, повышение эффективности водопользования и проекты когенерации. Для здравоохранения и борьбы с пандемией Укргазбанк поможет заменить устаревшее оборудование и диагностические приборы, транспорт, реконструировать больницы, создать новые рабочие места и закупить расходные материалы для нужд доказательной медицины.

Теперь банк предоставляет финансирование для развития предприятий, занимающихся управлением отходами (изъятие, сбор, перевозка, хранение, утилизация отходов). Ведь в Украине эта проблема уже приобрела национальный масштаб. До сих пор более 95% всего мусора так и остается на свалках и не утилизируется. Около 80% таких свалок уже не могут принимать новый мусор, которого с каждым днем ​​становится все больше. И, конечно, стране нужны новые предприятия, которые готовы организовать эффективный сбор и оптимальное использование отходов.

Заботясь о защите окружающей среды, Укргазбанк предлагает кредиты на проекты с повышением эффективности использования водных ресурсов – за счет реконструкции, расширения, повторного использования воды, а также мероприятий реновации или ремонта водной инфраструктуры на частных или коммунальных предприятиях.

Кредитование возобновляемой энергетики также будет несколько расширенное – теперь банк будет финансировать системы аккумулирования и хранения энергии, а также когенерационные установки, которые позволят клиенту одновременно получать тепло и электроэнергию. Это позволит существенно уменьшить расходы и использование ископаемых ресурсов.

Новые направления Укргазбанк будет развивать вместе со своим партнером IFC. Средства, выделенные в рамках кредитного соглашения, будут направлены на финансирование именно таких проектов.

Конечно, сознательный и ответственный экобизнес будет получать кредиты по сниженным ставкам. Малый и средний бизнес может рассчитывать на такое финансирование в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

За 5 лет экостратегии Укргазбанком было реализовано более 500 масштабных проектов на 30 млрд грн, что свидетельствует об успешности, популярности и эффективности "зеленого" банкинга в Украине.

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