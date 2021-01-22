Україна чекає економічна стратегія до 2030 року. Якою вона буде?

Національна економічна стратегія до 2030 року, яку розробляють на основі підсумків "аудит держави", буде фундаментальною дорожньою картою, яка призведе до серйозних змін в Україні.
Про головні характеристики і плани Стратегії розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
- Вперше в історії України створюється такий довгостроковий документ
Він покаже, куди рухатися Україні в наступні 10 років.
- Визначений ТОП-30 векторів економічного розвитку
Це допоможе уникнути неефективного використання економічних інструментів і втрати "мільярдів доларів".
- Фінальна версія стратегії з'явиться після обговорення з експертами та громадськістю
"Важливо фіналізувати спільне бачення, інструменти, механізми, які будуть використовуватися для успішного розвитку і досягнення цілей держави", – зазначив Шмигаль.
- Передбачено рух в напрямку Великої приватизації
Для цього вже підготовлений пакет законопроектів. Шмигаль вважає приватизацію великих державних підприємств важливим елементом залучення капіталу в Україну.
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- Наступного тижня планується підписання меморандуму про створення фондового ринку в Україні
Документ повинні підписати Європейський банк реконструкції і розвитку, Агентство США з міжнародного розвитку, Американська торгова палата в Україні та інші міжнародні фінансові партнери України.
- У найближчі три-п’ять років Україна "колосально збільшує" добичу власного газу
Кабмін вже підписав відповідні угоди щодо випуску продукції на восьми нафтогазових ділянках.
Нагадаємо, "аудит держави" планували зробити ще в 2019 році, але провели в 2020-м. Перевірка показала, в якому економічному стані знаходиться Україна і як воно змінювалося за весь час незалежності країни.
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