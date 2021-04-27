Українців годують тухлою рибою з рук браконьєрів – чому так відбувається

Ми перевірили рибні ринки столиці: продавці плюють на правила зберігання продукту і не гребують торгувати червонокнижними видами

На українських ринках продають тонни свіжої риби. І це незважаючи на тотальну заборону рибної ловлі на час нересту – з 1 квітня по 9 червня. Штрафи не лякають ані продавців, ані браконьєрів, які завдають величезної шкоди не тільки природі, але й держбюджету. До того ж умови зберігання риби викликають великі питання. В ході експерименту "Сьогодні" перевірили ринки і виявили серйозні порушення – від відсутності документів до гнилого продукту на прилавках.

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У проблеми дві основні причини – занадто м'які покарання і слабкий контроль. Судіть самі:

Всі перевірки Держпродспоживслужби проходять за графіком, продавців про них попереджають заздалегідь. Позапланові перевірки зараз заборонені. Логічно, що недобросовісні торгаші не продаватимуть гнилу рибу в день перевірки.

Штраф за продаж нелегального продукту від браконьєрів – від 510 до 1700 гривень. Кілограм риби коштує 150-200 грн. Тобто за реалізації 100 кг риби штраф потягне на вартість лише 5-10 кг. Вигода залишається.

Для браконьєрів мінімальна сума штрафу – 17 тис. гривень. Але їх, як і порушників умов зберігання на ринках, практично неможливо зловити. Злочинці користуються потужними сучасними човнами, в той час як судна інспекції значно слабкіші.

Наша кореспондентка Любов Кукла вирушила на перевірку разом з інспекторами Держрибагентства. Першим перевірили рибний ринок, на якому роблять закупівлі не тільки пересічні українці, а й ресторатори.

На прилавках можна знайти що завгодно – восьминогів, крабів і навіть осетрів. Єдине, чого немає, – це документи. Що не дивно – той же осетер знаходиться в Червоній книзі. Ловити його не можна, дозволяється тільки вирощувати на фермах. Але ніякого підтвердження походження риби продавці не надають.

Більш того, виявилося, що осетер лежить на прилавку... з січня! Продавець впевнений, що це не страшно, адже риба заморожена. Але законодавство вважає інакше: умови зберігання не дотримуються, прилавок – це не морозильна камера. Інспекція складає протоколи прямо на місці, остаточний вердикт винесе суд.

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На іншому ринку – бюджетному – картина ще яскравіша: рибу продають під сонцем, без льоду і холодильників, на брудних прилавках. Про документи тут теж, здається, ніхто не чув – деякі продавці навіть не оформили медичні книжки. І це незважаючи на пандемію та карантин.

Медики нагадують: зіпсована риба може стати причиною ботулізму. Це смертельна хвороба без кольору і запаху, розпізнати небезпечний продукт "на око" неможливо. Збудник – ботулотоксин, найпотужніша отрута в природі.

"Буває так, що час для надання допомоги не просто обмежений, а його взагалі немає", – каже лікар-дієтолог Наталія Сулова.

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Ще один ризик – браконьєрська риба, виловлена в Чорнобильській зоні. У цьому випадку споживач ризикує розжитися важкими металами в організмі. І дізнатися про походження продукту ніяк вийде – документів же ні в кого немає.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зі споживанням риби в Україні залишаються проблеми – жителі країни їдять її вдвічі менше, ніж у середньому по Європі.

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