Украинцев кормят тухлой рыбой из рук браконьеров – почему так происходит

Мы проверили рыбные рынки столицы: продавцы плюют на правила хранения продукта и не брезгуют торговать краснокнижными видами

На украинских рынках продают тонны свежей рыбы. И это несмотря на тотальный запрет рыбной ловли на время нереста – с 1 апреля по 9 июня. Штрафы не пугают ни продавцов, ни браконьеров, которые наносят огромный ущерб не только природе, но и госбюджету. К тому же условия хранения рыбы вызывают большие вопросы. В рамках эксперимента "Сегодня" проверили рынки и обнаружили серьезные нарушения – от отсутствия документов до гнилого продукта на прилавках.

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У проблемы две основных причины – слишком мягкие наказания и слабый контроль. Судите сами:

Все проверки Госпродпотребслужбы проходят по графику, продавцов о них предупреждают заранее. Внеплановые проверки сейчас запрещены. Разумеется, недобросовестные торгаши не будут продавать гнилую рыбу в день проверки.

Штраф за продажу нелегального продукта от браконьеров – от 510 до 1700 гривен. Килограмм рыбы стоит 150-200 грн. То есть при реализации 100 кг рыбы штраф потянет всего на стоимость 5-10 кг. Выгода остается.

Для браконьеров минимальная сумма штрафа – 17 тыс. гривен. Но их, как и нарушителей условий хранения на рынках, практически невозможно поймать. Преступники пользуются мощными современными лодками, в то время как суда инспекции куда слабее.

Наша корреспондентка Любовь Кукла отправилась на проверку вместе с инспекторами Госрыбагентства. Первым проверили рыбный рынок, на котором делают закупки не только рядовые украинцы, но и рестораторы.

На прилавках можно найти что угодно – осьминогов, крабов и даже осетров. Единственное, чего нет, – это документы. Что неудивительно – тот же осетр находится в Красной книге. Ловить его нельзя, можно только выращивать на фермах. Но никакого подтверждения происхождения рыбы продавцы не предоставляют.

Более того, оказалось, что осетр лежит на прилавке... с января! Продавец уверен, что это не страшно, ведь рыба заморожена. Но законодательство считает иначе: условия хранения не соблюдаются, прилавок – это не морозильная камера. Инспекция составляет протоколы прямо на месте, окончательный вердикт вынесет суд.

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На другом рынке – бюджетном – картина еще ярче: рыбу продают под солнцем, без льда и холодильников, на грязных прилавках. О документах тут тоже, кажется, никто не слышал – некоторые продавцы даже не оформили медицинские книжки. И это несмотря на пандемию и карантин.

Медики напоминают: испорченная рыба может стать причиной ботулизма. Это смертельная болезнь без цвета и запаха, распознать опасный продукт "на глаз" невозможно. Возбудитель – ботулотоксин, самый мощный яд в природе.

"Бывает так, что время для предоставления помощи не просто ограничено, а его вообще нет", – говорит врач-диетолог Наталья Сулова.

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Еще один риск – браконьерская рыба, выловленная в Чернобыльской зоне. В этом случае потребитель рискует разжиться тяжелыми металлами в организме. И узнать о происхождении лакомства никак не выйдет – документов же ни у кого нет.

Напомним, ранее мы писали, что с потреблением рыбы в Украине остаются проблемы – жители страны едят ее вдвое меньше, чем в среднем по Европе.

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