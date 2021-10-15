Українцям перерахують пенсії. Які документи потрібні

Працюючі пенсіонери мають право на перерахунок виплат раз на два роки

На українців чекає перерахунок пенсій / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з 1 грудня 2021 року у зв'язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму, перераховано розмір пенсій непрацюючим пенсіонерам. А ті, які працюють, мають право на перерахунок раз на два роки.

Про це повідомили в Пенсійному фонді.

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Для перерахунку соцвиплати необхідні такі документи і їхні копії:

заява;

паспорт або інший документ, що підтверджує особу;

документ про присвоєння реєстраційного номера платника податків або свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

пенсійне посвідчення;

документи, що підтверджують трудовий стаж за період роботи до 01.01.2004 року;

довідка про заробітну плату (дохід) до 30 червня 2000 року (в разі необхідності);

документи, що засвідчують особливий статус (при наявності), або ті, які дають підставу для встановлення надбавки, підвищення, допомоги.

Пенсії перераховують із першого числа місяця, в якому пенсіонер подав документи. Але встигнути потрібно до 15-го числа. Якщо громадянин не встиг, то перерахують вже з наступного місяця.

Середня пенсія по Україні

Середня пенсія по Україні – від 2001 до 3000 грн. Саме таку суму отримують 38,3% пенсіонерів (4,19 млн осіб).

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Пенсію менше 2000 грн отримують 15,6% пенсіонерів (1,7 млн осіб);

від 3001 до 4000 грн отримують 19,4% пенсіонерів (2,13 млн осіб);

від 4001 до 5000 грн отримують 9,3% пенсіонерів (1 млн осіб);

від 5001 до 10 тис. грн отримують 13,5% пенсіонерів (1,47 млн осіб);

більш ніж 10 тис. грн отримують 3,9% пенсіонерів (433,5 тис. осіб).

Раніше ми повідомляли, що в Україні з 1 грудня перерахують розмір максимальної пенсії – українці отримають надбавку в розмірі 930 гривень.

Нагадаємо, пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків з 1 квітня 2021 року.